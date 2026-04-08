Mixco vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Clausura

El cotejo entre Mixco y Xelajú, por la fecha 19 del Clausura, se jugará el próximo sábado 11 de abril, a partir de las 15:00 horas en el estadio .

Así llegan Mixco y Xelajú

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco logró un triunfo por 2-1 ante Marquense. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú llega con ventaja tras derrotar a Malacateco con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 4.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y fue Xelajú quien ganó 2 a 1.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 29 puntos (8 PG – 5 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (8 PG – 6 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 30 18 8 6 4 12 2 Municipal 29 18 8 5 5 6 3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2 4 Mixco 29 18 8 5 5 1 1 Xelajú 30 18 8 6 4 12 2 Municipal 29 18 8 5 5 6 3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2 4 Mixco 29 18 8 5 5 1 10 Xelajú 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 20: vs Mictlán: 16 de abril – 17:00 horas

Fecha 21: vs Aurora FC: 19 de abril – 13:00 horas

Fecha 22: vs Municipal: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 20: vs Achuapa: 17 de abril – 21:00 horas

Fecha 21: vs Mictlán: 19 de abril – 17:00 horas

Fecha 22: vs Cobán Imperial: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Mixco y Xelajú, según país