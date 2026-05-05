Mixco y Municipal, cara a cara por un lugar en la final

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de abril, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Municipal se llevó la victoria por 3 a 0.
Ambos equipos buscarán quedar bien posicionados para llegar a la vuelta con mejores chances de ser finalista. La revancha entre Mixco y Municipal será el próximo sábado 9 de mayo.
Próximo partido de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Llave 1: vs Municipal: 9 de mayo – 18:00 horas
Próximo partido de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Llave 1: vs Mixco: 9 de mayo – 18:00 horas
Los resultados de Mixco en partidos del Clausura
- Temporada Regular: Guastatoya 2 vs Mixco 0 (22 de enero)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Malacateco 0 (25 de enero)
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Mixco 0 (28 de enero)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Cobán Imperial 1 (31 de enero)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Mixco 2 (8 de febrero)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Comunicaciones 2 (14 de febrero)
- Temporada Regular: Marquense 2 vs Mixco 1 (19 de febrero)
- Temporada Regular: Xelajú 2 vs Mixco 1 (22 de febrero)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Mictlán 2 (26 de febrero)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Mixco 1 (1 de marzo)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Municipal 0 (4 de marzo)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Guastatoya 0 (7 de marzo)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Mixco 2 (14 de marzo)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Achuapa 0 (18 de marzo)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 1 vs Mixco 1 (21 de marzo)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Antigua GFC 1 (28 de marzo)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Mixco 0 (2 de abril)
- Temporada Regular: Mixco 2 vs Marquense 1 (7 de abril)
- Temporada Regular: Mixco 3 vs Xelajú 1 (11 de abril)
- Temporada Regular: Mixco 4 vs Aurora FC 0 (19 de abril)
- Temporada Regular: Mictlán 2 vs Mixco 2 (16 de abril)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Mixco 0 (26 de abril)
- Cuartos de Final: Cobán Imperial 2 vs Mixco 0 (29 de abril)
- Cuartos de Final: Mixco 2 vs Cobán Imperial 0 (2 de mayo)
Los resultados de Municipal en partidos >
del Clausura
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Mictlán 2 (22 de enero)
- Temporada Regular: Aurora FC 2 vs Municipal 2 (25 de enero)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Xelajú 0 (28 de enero)
- Temporada Regular: Municipal 2 vs Guastatoya 1 (31 de enero)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Municipal 3 (6 de febrero)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Achuapa 1 (14 de febrero)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 0 vs Municipal 0 (18 de febrero)
- Temporada Regular: Municipal 4 vs Antigua GFC 2 (21 de febrero)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Municipal 0 (25 de febrero)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Marquense 0 (28 de febrero)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Municipal 0 (4 de marzo)
- Temporada Regular: Mictlán 2 vs Municipal 1 (8 de marzo)
- Temporada Regular: Municipal 4 vs Aurora FC 1 (15 de marzo)
- Temporada Regular: Xelajú 3 vs Municipal 1 (19 de marzo)
- Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Municipal 1 (22 de marzo)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Malacateco 0 (28 de marzo)
- Temporada Regular: Achuapa 1 vs Municipal 2 (2 de abril)
- Temporada Regular: Municipal 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de abril)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Municipal 0 (11 de abril)
- Temporada Regular: Marquense 1 vs Municipal 3 (19 de abril)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Comunicaciones 0 (15 de abril)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Mixco 0 (26 de abril)
- Cuartos de Final: Guastatoya 0 vs Municipal 1 (30 de abril)
- Cuartos de Final: Municipal 2 vs Guastatoya 0 (3 de mayo)
Horario Mixco y Municipal, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas