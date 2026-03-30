Municipal busca derrotar a Achuapa para subirse al liderato

A partir de las 15:00 horas el próximo jueves 2 de abril, Municipal visita a Achuapa en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 17 del Clausura.

Así llegan Achuapa y Municipal

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Aurora FC. Ha perdido los últimos 4 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 10 goles y ha marcado 1.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal llega triunfante luego de ver caer a Malacateco con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 9 PP), mientras que el visitante tiene 25 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (7 PG – 4 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 27 16 7 6 3 12 2 Cobán Imperial 26 16 7 5 4 8 3 Mixco 26 16 7 5 4 1 1 Xelajú 27 16 7 6 3 12 2 Cobán Imperial 26 16 7 5 4 8 3 Mixco 26 16 7 5 4 1 11 Achuapa 15 16 4 3 9 -8 12 Municipal 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 18: vs Guastatoya: 6 de abril – 19:00 horas

Fecha 19: vs Malacateco: 12 de abril – 16:00 horas

Fecha 20: vs Xelajú: 17 de abril – 21:00 horas

Fecha 21: vs Cobán Imperial: 19 de abril – 15:00 horas

Fecha 22: vs Antigua GFC: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 18: vs Cobán Imperial: 5 de abril – 18:00 horas

Fecha 19: vs Antigua GFC: 11 de abril – 19:00 horas

Fecha 20: vs Comunicaciones: 15 de abril – 20:00 horas

Fecha 21: vs Marquense: 18 de abril – 20:00 horas

Fecha 22: vs Mixco: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Achuapa y Municipal, según país