Municipal celebrará este domingo el título del Clausura 2026: detalles del festejo en El Trébol

Municipal no tardará en celebrar con su gente. Tras conquistar el histórico título del torneo Clausura 2026 en el Mario Camposeco de Quetzaltenango, los directivos del club confirmaron que el plantel regresará esa misma noche a la Ciudad de Guatemala para descansar y preparar la celebración oficial junto a la afición escarlata.

La celebración oficial se realizará este domingo desde las 13.00 horas y partirá del Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. Miles de aficionados rojos se preparan para salir a las calles de la capital y acompañar a los campeones en una fiesta que promete teñir de rojo la ciudad. Después de varias temporadas de espera, la afición finalmente podrá celebrar un título de Liga Nacional junto a su equipo en casa.

El festejo tiene un sabor especial para Municipal y su gente. Los Escarlatas venían de perder las finales del Clausura y Apertura 2025 frente a Antigua GFC, por lo que la conquista del Clausura 2026 representa una revancha deportiva para el club más ahora, más ganador de la Liga Nacional del país.

Los detalles de la celebración

Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026

Hora: 1:00 PM

Punto de partida: Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol, Ciudad de Guatemala

Municipal conquistó el campeonato tras vencer 2-1 a Xelajú MC en el partido de vuelta y cerrar la serie con un global de 6-2. Con este resultado, los Rojos alcanzaron su título número 33 de Liga Nacional y superaron a Comunicaciones como el club más ganador en la historia del fútbol guatemalteco. La celebración de este domingo marcará el inicio de una nueva era histórica para la institución escarlata.