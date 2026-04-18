Municipal dejó su marca al vencer a Marquense con un contundente 3 a 1

Municipal salió victorioso este sábado con un 3 a 1 sobre Marquense, en el partido disputado por la fecha 21 en el estadio Marquesa de la Ensenada. Al minuto 39 del primer tiempo, Cristian Hernández se encontró con una jugada para inaugurar el marcador a favor del equipo de Mario Acevedo. Diego Casas le dio el empate a Marquense, en el minuto 5 de la segunda etapa, con un remate desde los doce pasos. La remontada final de Municipal estuvo a cargo de Jefry Bantes (30′ 2T) y Rudy Muñoz (48′ 2T), quienes establecieron el 3 a 1 con dos goles de jugada.

La figura del partido fue Jefry Bantes. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Cristian Hernández también jugó un buen partido. El volante de Municipal metió 1 gol.

El estratega de Marquense, Omar Arellano Nuño, paró al once inicial con una formación 3-5-2 con Javier Colli en el arco; Fernando Fuentes, Oscar Linton y Marco Rodas en la línea defensiva; David Chuc, Miguel Escobar, Andy Ruiz, William Amaya y Dylan Flores en el medio; y Carlos Estrada y Diego Casas en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Mario Acevedo salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Braulio Linares bajo los tres palos; César Calderón, José Mena, Darwin Torres y Aubrey David en defensa; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez y Cristian Hernández en la mitad de cancha; y Rudy Muñoz y Yasnier Matos en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Marquesa de la Ensenada fue Cristopher Corado.

Para la siguiente fecha, Marquense actuará de visitante frente a Guastatoya, mientras que Municipal recibirá a Mixco.

Con este resultado, el anfitrión acumula 30 puntos a lo largo del certamen y ocupa el sexto puesto. Por su parte, la visita suma 35 unidades y se ubica en el primer lugar.

Cambios en Marquense

45′ 2T – Salieron Miguel Escobar por Josué Cano y Marco Rodas por Elvi Elington

78′ 2T – Salió William Amaya por Juan Villalobos

Amonestados en Marquense:

39′ 1T Marco Rodas y 13′ 2T Dylan Flores

Cambios en Municipal