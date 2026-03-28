Municipal derrotó 1-0 a Malacateco con un gol de José Martínez

Después de tomar la posesión del balón, el delantero cabeceó, encontró las redes y dejó sin opciones al portero Miguel Jiménez Ponce.
El protagonismo de José Martínez lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.
Cristian Jiménez también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Municipal fue importante .
El entrenador de Municipal, Mario Acevedo, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Braulio Linares en el arco; César Calderón, José Mena, Darwin Torres y Aubrey David en la línea defensiva; Rodrigo Saravia, Rudy Barrientos, Cristian Hernández y John Méndez en el medio; y César Archila y José Martínez en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Mínor Díaz se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Brayan Morales y Andru Morales en defensa; Gabino Vásquez, Andy Soto, Franklin Quinteros y Nelson Andrade en la mitad de cancha; y Joshua Trigueño y Matías Roskopf en la delantera.
El partido en el estadio Manuel Felipe Carrera fue dirigido por el árbitro Wildomar Ramírez.
Por la próxima fecha, Municipal visitará a Achuapa. Por otro lado, Malacateco recibirá a Guastatoya.
El local está en el cuarto puesto con 25 puntos, mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo.
Cambios en Municipal
- 57′ 2T – Salió César Archila por Pedro Altán
- 66′ 2T – Salió John Méndez por Cristian Jiménez
- 78′ 2T – Salió José Martínez por Erik López
Amonestados en Municipal:
- y 44′ 1T Rodrigo Saravia
Expulsado en Municipal:
- 17′ 2T Rodrigo Saravia (Roja por doble amarilla)
Cambios en Malacateco
- 54′ 2T – Salió Gabino Vásquez por Dilan Palencia
- 55′ 2T – Salió Franklin Quinteros por José Ochoa
- 65′ 2T – Salieron Carlos Pérez Ochoa por Luis Martínez y Joshua Trigueño por Byron Angulo
- 75′ 2T – Salió José Ochoa por Roberto Meneses
Amonestados en Malacateco:
- 41′ 1T Carlos Pérez Ochoa, 10′ 2T José Ochoa, 25′ 2T Luis Martínez y 28′ 2T Andy Soto