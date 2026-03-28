Municipal derrotó 1-0 a Malacateco con un gol de José Martínez

Municipal se impuso por la mínima diferencia ante Malacateco por la fecha 16 en el estadio Manuel Felipe Carrera. Municipal rompió el empate a cero con José Martínez, en el minuto 19 del primer tiempo.

Después de tomar la posesión del balón, el delantero cabeceó, encontró las redes y dejó sin opciones al portero Miguel Jiménez Ponce.

El protagonismo de José Martínez lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Cristian Jiménez también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Municipal fue importante .

El entrenador de Municipal, Mario Acevedo, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Braulio Linares en el arco; César Calderón, José Mena, Darwin Torres y Aubrey David en la línea defensiva; Rodrigo Saravia, Rudy Barrientos, Cristian Hernández y John Méndez en el medio; y César Archila y José Martínez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mínor Díaz se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Brayan Morales y Andru Morales en defensa; Gabino Vásquez, Andy Soto, Franklin Quinteros y Nelson Andrade en la mitad de cancha; y Joshua Trigueño y Matías Roskopf en la delantera.

El partido en el estadio Manuel Felipe Carrera fue dirigido por el árbitro Wildomar Ramírez.

Por la próxima fecha, Municipal visitará a Achuapa. Por otro lado, Malacateco recibirá a Guastatoya.

El local está en el cuarto puesto con 25 puntos, mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo.

Cambios en Municipal

57′ 2T – Salió César Archila por Pedro Altán

66′ 2T – Salió John Méndez por Cristian Jiménez

78′ 2T – Salió José Martínez por Erik López

Amonestados en Municipal:

y 44′ 1T Rodrigo Saravia

Expulsado en Municipal:

17′ 2T Rodrigo Saravia (Roja por doble amarilla)

Cambios en Malacateco

54′ 2T – Salió Gabino Vásquez por Dilan Palencia

55′ 2T – Salió Franklin Quinteros por José Ochoa

65′ 2T – Salieron Carlos Pérez Ochoa por Luis Martínez y Joshua Trigueño por Byron Angulo

75′ 2T – Salió José Ochoa por Roberto Meneses

Amonestados en Malacateco: