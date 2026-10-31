Municipal Femenil golea 3-0 a Huehuetecas y avanza a las semifinales del Apertura 2026

Municipal Femenil avanzó a las semifinales del torneo Apertura 2026. Las escarlatas vencieron 3-0 a Huehuetecas FC en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado este sábado en el estadio El Trébol, y sellaron su boleto a la siguiente fase de la competencia nacional.

La serie llegaba abierta tras el empate sin goles de la ida, por lo que el equipo local sabía que debía imponerse para asegurar su clasificación. Con el global en 3-0, las rojas no dejaron dudas y confirmaron su condición de candidatas en el torneo.

Kevin Gordillo / PL

El partido comenzó con mucha intensidad y dominio alterno. Las escarlatas salieron decididas a abrir el marcador, y lo lograron al minuto 25, cuando Waleska Franco sacó un potente zurdazo que desató la celebración en las gradas del recinto.

Con la ventaja mínima, Municipal manejó los tiempos con orden táctico y neutralizó los intentos de las visitantes. En el segundo tiempo mantuvo la presión ofensiva y encontró el 2-0 al minuto 67, con una gran definición de Beatriz Tarantino que consolidó el dominio local.

Tarantino sentenció la serie

Al minuto 81, Beatriz Tarantino volvió a aparecer en el área para completar su doblete personal y poner el 3-0. El tanto prácticamente sentenció la eliminatoria y provocó la algarabía de la afición y del banquillo técnico en El Trébol.

Huehuetecas FC intentó reaccionar en los minutos finales, pero la defensa escarlata se mostró firme y cerró su portería en cero. Las visitantes no lograron generar peligro real y se despidieron del torneo con la derrota.

Tras el silbatazo final, las jugadoras y el cuerpo técnico celebraron en la cancha junto a su afición. Con este resultado, Municipal Femenil clasifica a las semifinales y reafirma su candidatura al título del Apertura 2026.