Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026: así quedó la Liga Nacional tras la jornada 17

Diecisiete jornadas se han disputado en el Torneo Apertura 2026 y la lucha por los puestos de clasificación entra en su etapa decisiva. A medida que se acerca el cierre de la fase regular, varios equipos mantienen una intensa disputa por asegurar uno de los seis boletos a la fase final de la Liga Nacional de Guatemala.

Según el formato de competencia, los dos primeros lugares de la clasificación avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los equipos ubicados entre la tercera y la sexta posición disputarán la ronda de acceso a esa instancia.

La jornada 17, disputada entre semana, dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones. Sin embargo, Antigua GFC se mantiene como líder del campeonato, luego de vencer por la mínima diferencia a San Pedro y alcanzar las 32 unidades.

En la segunda posición aparece Municipal, que llega fortalecido después de imponerse en el Clásico Nacional 339. Los escarlatas suman 30 puntos y se mantienen a la expectativa de cualquier tropiezo del conjunto colonial.

Por detrás se encuentra Deportivo Mixco, que empató en su último compromiso y llegó a 28 unidades, suficientes para conservar la tercera casilla. Muy cerca aparece Guastatoya, cuarto en la clasificación y todavía en la pelea por los primeros lugares.

La quinta posición corresponde a Xelajú MC, con 25 puntos, mientras que Aurora FC también suma 25 unidades y ocupa el sexto puesto, el último que permite avanzar a la fase final.

Tres equipos igualados en la lucha por la clasificación

La disputa por los últimos boletos está especialmente cerrada. En la séptima posición aparece Marquense, también con 25 puntos, igualado con Xelajú y Aurora, por lo que los resultados de las próximas jornadas podrían provocar cambios importantes en la clasificación.

Más atrás se encuentra San Pedro, que descendió al octavo lugar después de su reciente derrota y se quedó con 23 puntos. En la novena posición figura Cobán Imperial, con 22 unidades, equipo que se ha acercado a la zona de clasificación después de conseguir dos victorias consecutivas.

Comunicaciones sigue comprometido en la parte baja

En la zona inferior de la tabla, Malacateco ocupa la décima posición, con 19 puntos. Por su parte, Comunicaciones atraviesa un momento complicado, al situarse en el penúltimo lugar, con 17 unidades, mientras que Suchitepéquez continúa en el fondo de la clasificación, con apenas nueve puntos.

Con cinco jornadas todavía por disputarse, la recta final del Torneo Apertura 2026 promete emociones tanto en la lucha por los seis boletos a la fase final como en la disputa por evitar los últimos lugares de la clasificación.