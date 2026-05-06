Municipal fue efectivo y le ganó en la ida a Mixco

El mejor jugador del partido fue Pedro Altán. El centrocampista de Municipal marcó 1 gol.
Rodrigo Saravia fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Municipal marcó 1 gol.
El técnico de Mixco, Fabricio Benítez, propuso una formación 4-4-2 con Kevin Moscoso en el arco; Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González y Jeshua Urizar en la línea defensiva; Kener Lemus, Christian Ojeda, Yonathan Pozuelos y José Bolaños en el medio; y Eliser Quiñones y Nicolás Martínez en el ataque.
Por su parte, el equipo de Mario Acevedo salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Braulio Linares bajo los tres palos; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa y José Morales en defensa; Yunior Pérez, Rodrigo Saravia, Erik López y John Méndez en la mitad de cancha; y Jefry Bantes y Rudy Muñoz en la delantera.
Sergio Reyna Möller fue el árbitro que dirigió el partido en Municipal de Mixco.
Con este resultado, Municipal se ilusiona con disputar el título del Clausura. Mixco buscará dar vuelta la llave en la revancha. Los equipos se reencontrarán el próximo 9 sábado de mayo.
Cambios en Mixco
- 58′ 2T – Salió Eliser Quiñones por Esnaydi Zúñiga
- 59′ 2T – Salió Christian Ojeda por Gabriel Arce
- 66′ 2T – Salió Jeshua Urizar por Esteban Garcia
Amonestados en Mixco:
- 30′ 2T Nixson Flores y 36′ 2T Kener Lemus
Cambios en Municipal
- 53′ 2T – Salieron Rudy Muñoz por Yasnier Matos y Yonathan Pozuelos por Kennedy Rocha
- 63′ 2T – Salieron Erik López por Pedro Altán y José Morales por Aubrey David
- 76′ 2T – Salieron Yunior Pérez por Alejandro Cabeza y John Méndez por Jonathan Franco
Amonestados en Municipal:
- 42′ 1T Rudy Muñoz, 15′ 2T José Morales y 48′ 2T Rodrigo Saravia