Municipal ganó 2-0 y logró su clasificación a Semifinales

El manejo del juego resultó complicado para Guastatoya, que terminó perdiendo 2 a 0 contra Municipal en el duelo llevado a cabo en el estadio Manuel Felipe Carrera, válido por la llave 3 del Clausura. El camino hacia la victoria para Municipal comenzó con Jefry Bantes, quien convirtió en el minuto 23 del primer tiempo. Alejandro Cabeza amplió la ventaja con el segundo gol al minuto 37 de la segunda etapa.

El desempeño Alejandro Cabeza lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Jefry Bantes fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Municipal, Mario Acevedo, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Braulio Linares en el arco; César Calderón, Nicolás Samayoa, José Mena y Aubrey David en la línea defensiva; Rodrigo Saravia, Jonathan Franco, Cristian Hernández, Pedro Altán y John Méndez en el medio; y Jefry Bantes en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Luis Molina salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Jordy Cifuentes bajo los tres palos; Joshua Ubico, Emanuel Yori, Keyner Agustín y Víctor Armas en defensa; Denilson Sánchez, José Almanza, Keyshwen Arboine, Marlon Sequén y Nelson García en la mitad de cancha; y Víctor Ávalos en la delantera.

Diego Ojer González fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Municipal terminó con el sueño de Guastatoya al derrotarlo en el partido de vuelta y así pudo alcanzar Semifinales de esta competición.

Cambios en Municipal

21′ 1T – Salió Aubrey David por Carlos Aguilar

45′ 2T – Salieron John Méndez por Rudy Muñoz, Rodrigo Saravia por Rudy Barrientos y Nelson García por Kevin Fernández

61′ 2T – Salió Jefry Bantes por Alejandro Cabeza

66′ 2T – Salió Cristian Hernández por Erik López

Amonestados en Municipal:

2′ 1T Jefry Bantes, 27′ 2T Jonathan Franco y 33′ 2T Pedro Altán

Cambios en Guastatoya

20′ 1T – Salieron Joshua Ubico por Yordi Aguilar y Denilson Sánchez por Yordin Hernández

64′ 2T – Salió Marlon Sequén por Ariel Lon

70′ 2T – Salió Víctor Ávalos por Santiago Gómez

Amonestados en Guastatoya: