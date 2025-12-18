Municipal golea 3-0 a Achuapa

El mejor jugador del partido fue Yunior Pérez. El centrocampista de Municipal marcó 1 gol.
José Martínez se destacó también en el estadio Manuel Felipe Carrera. El atacante de Municipal anotó 1 gol.
El técnico de Municipal, Mario Acevedo, propuso una formación 4-4-2 con Braulio Linares en el arco; José Morales, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y César Calderón en la línea defensiva; Yunior Pérez, Jonathan Franco, Cristian Hernández y Pedro Altán en el medio; y José Martínez y Rudy Muñoz en el ataque.
Por su parte, el equipo de Álvaro García salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y Carlos Santos en defensa; Kevin Tiul, Isaías de León, Vitor Alves y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Agustín Maziero y Erick Sánchez en la delantera.
Bryan López Castellanos fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Manuel Felipe Carrera.
Cambios en Municipal
- 45′ 2T – Salieron Cristian Hernández por John Méndez, Kevin Tiul por Sixto Betancourt y Carlos Santos por Edgar Macal
- 56′ 2T – Salió Yunior Pérez por Rodrigo Saravia
- 67′ 2T – Salió Pedro Altán por César Archila
Amonestado en Municipal:
- 34′ 1T Cristian Hernández
Cambios en Achuapa
- 62′ 2T – Salieron Erick Sánchez por Cristian González, Vitor Alves por Denilson Bol, Darwin Torres por José Mena y José Martínez por Eddie Hernández
- 75′ 2T – Salió Agustín Maziero por Nicolás Ankia
Amonestados en Achuapa:
- 41′ 1T Alexis Matta y 19′ 2T Denilson Bol