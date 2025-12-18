Municipal golea 3-0 a Achuapa

En el estadio Manuel Felipe Carrera, Municipal brilló en el partido de la llave 1 del Apertura al lograr un aplastante triunfo de 3 a 0 ante Achuapa. Primero fue José Martínez quien abrió la cuenta con un gol de cabeza al minuto 29 de la primera mitad. Ya en el minuto 33 de la misma etapa Rudy Muñoz logró ampliar la distancia (gol de de jugada) y, minutos más tarde, Yunior Pérez superó al arquero rival y sentenció el 3 a 0 al minuto 38 del mismo tiempo.

El mejor jugador del partido fue Yunior Pérez. El centrocampista de Municipal marcó 1 gol.

José Martínez se destacó también en el estadio Manuel Felipe Carrera. El atacante de Municipal anotó 1 gol.

El técnico de Municipal, Mario Acevedo, propuso una formación 4-4-2 con Braulio Linares en el arco; José Morales, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y César Calderón en la línea defensiva; Yunior Pérez, Jonathan Franco, Cristian Hernández y Pedro Altán en el medio; y José Martínez y Rudy Muñoz en el ataque.

Por su parte, el equipo de Álvaro García salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y Carlos Santos en defensa; Kevin Tiul, Isaías de León, Vitor Alves y Alexis Matta en la mitad de cancha; y Agustín Maziero y Erick Sánchez en la delantera.

Bryan López Castellanos fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Cambios en Municipal

45′ 2T – Salieron Cristian Hernández por John Méndez, Kevin Tiul por Sixto Betancourt y Carlos Santos por Edgar Macal

56′ 2T – Salió Yunior Pérez por Rodrigo Saravia

67′ 2T – Salió Pedro Altán por César Archila

Amonestado en Municipal:

34′ 1T Cristian Hernández

Cambios en Achuapa

62′ 2T – Salieron Erick Sánchez por Cristian González, Vitor Alves por Denilson Bol, Darwin Torres por José Mena y José Martínez por Eddie Hernández

75′ 2T – Salió Agustín Maziero por Nicolás Ankia

