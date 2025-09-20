Municipal goleó 3-0 a Marquense con doblete de José Martínez

En la fecha 11 del Apertura, José Martínez mostró su mejor nivel con dos goles para el triunfo de Municipal ante Marquense por 3 a 0. José Martínez contribuyó a una actuación conjunta excepcional con dos goles de jugada y lo hizo ejecutando cada uno en el primer tiempo, a los 4′ y luego a los 13′. César Archila también aportó al espectáculo al marcar después de una jugada en el minuto 38 de la primera etapa.

La figura del partido fue José Martínez. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

César Archila fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Municipal, Mario Acevedo, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Kenderson Navarro en el arco; Cristian Jiménez, José Mena, Nicolás Samayoa y Aubrey David en la línea defensiva; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia y Pedro Altán en el medio; y Rudy Muñoz, César Archila y José Martínez en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Diego Vásquez salieron al campo de juego con un esquema 5-4-1 con Minor Álvarez bajo los tres palos; Brailin de León, Alex Cifuentes, Elías Vásquez, Fernando Fuentes y Aarón Navarro en defensa; Marvin Ceballos, William Amaya, Joshua Ubico y José Joj en la mitad de cancha; y Diego Casas en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Manuel Felipe Carrera fue Stib Morales Ordóñez.

Para la siguiente fecha, Municipal actuará de local frente a Achuapa, mientras que Marquense recibirá a Antigua GFC.

Con este resultado, el anfitrión acumula 23 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 11 unidades y se ubica en el noveno lugar.

Cambios en Municipal

66′ 2T – Salieron Rodrigo Saravia por Cristian Hernández, José Mena por Yunior Pérez y César Archila por John Méndez

74′ 2T – Salió Aubrey David por Carlos Aguilar

87′ 2T – Salió Pedro Altán por Jefry Bantes

Amonestados en Municipal:

30′ 2T Jonathan Franco y 41′ 2T Cristian Hernández

Cambios en Marquense

22′ 1T – Salió Alex Cifuentes por Andy Ruiz

45′ 2T – Salieron Brailin de León por Denilson Hernández, José Joj por Elvi Elington y William Amaya por Josué Cano

59′ 2T – Salió Joshua Ubico por David Chuc

Amonestados en Marquense: