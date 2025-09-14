Municipal goleó a Guastatoya con un contundente 3 a 0

El mejor jugador del partido fue César Archila. El centrocampista de Municipal marcó 1 gol.
Pedro Altán fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Municipal marcó 1 gol.
El técnico de Guastatoya, Pablo Centrone, propuso una formación 4-3-3 con Rubén Escobar en el arco; Dilan Palencia, Ricardo Blanco, Keyner Agustín y Kevyn Aguilar en la línea defensiva; Samuel Garrido, Marlon Sequén y Yordin Hernández en el medio; y Yordi Aguilar, Hristopher Robles y Nelson García en el ataque.
Por su parte, el equipo de Mario Acevedo salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; Cristian Jiménez, Nicolás Samayoa, José Mena y Aubrey David en defensa; Rodrigo Saravia, Yunior Pérez y Pedro Altán en la mitad de cancha; y Yasnier Matos, José Martínez y Rudy Muñoz en la delantera.
Walter López Castellanos fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio David Cordon Hichos.
El próximo partido de Guastatoya en el campeonato será como visitante ante Marquense, mientras que Municipal visitará a Antigua GFC.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 1 punto y se ubica en el décimo segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 19 unidades y está en el segundo lugar en el torneo.
Cambios en Guastatoya
- 57′ 2T – Salieron Kevyn Aguilar por José Almanza, Hristopher Robles por Víctor Ávalos y Nelson García por Keyshwen Arboine
- 58′ 2T – Salió Yordi Aguilar por Gilder Cruz
- 68′ 2T – Salió Marlon Sequén por Ariel Lon
Amonestados en Guastatoya:
- 35′ 1T Samuel Garrido y 5′ 2T Nelson García (Conducta antideportiva)
Cambios en Municipal
- 66′ 2T – Salió Pedro Altán por Cristian Hernández
- 75′ 2T – Salieron Yasnier Matos por César Archila y José Martínez por Eddie Hernández
- 80′ 2T – Salieron Yunior Pérez por Jonathan Franco y Rodrigo Saravia por John Méndez
Amonestado en Municipal:
- 23′ 2T Aubrey David (Conducta antideportiva)