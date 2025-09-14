Municipal goleó a Guastatoya con un contundente 3 a 0

Municipal marcó la diferencia con una goleada por 3 a 0 en el partido que se jugó este domingo por la fecha 9 del Apertura. El festejo de la visita se desató al minuto 39 de la primera mitad cuando Pedro Altán se apoderó de la pelota para concretar un gol de jugada. Más tarde, en el minuto 10 del segundo tiempo, José Martínez amplió la brecha al vencer al portero contrario. Y a los 39’ de la misma parte, César Archila condenó sin piedad la red rival después de una jugada, definiendo así el resultado final.

El mejor jugador del partido fue César Archila. El centrocampista de Municipal marcó 1 gol.

Pedro Altán fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Municipal marcó 1 gol.

El técnico de Guastatoya, Pablo Centrone, propuso una formación 4-3-3 con Rubén Escobar en el arco; Dilan Palencia, Ricardo Blanco, Keyner Agustín y Kevyn Aguilar en la línea defensiva; Samuel Garrido, Marlon Sequén y Yordin Hernández en el medio; y Yordi Aguilar, Hristopher Robles y Nelson García en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mario Acevedo salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Kenderson Navarro bajo los tres palos; Cristian Jiménez, Nicolás Samayoa, José Mena y Aubrey David en defensa; Rodrigo Saravia, Yunior Pérez y Pedro Altán en la mitad de cancha; y Yasnier Matos, José Martínez y Rudy Muñoz en la delantera.

Walter López Castellanos fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio David Cordon Hichos.

El próximo partido de Guastatoya en el campeonato será como visitante ante Marquense, mientras que Municipal visitará a Antigua GFC.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 1 punto y se ubica en el décimo segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 19 unidades y está en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Guastatoya

57′ 2T – Salieron Kevyn Aguilar por José Almanza, Hristopher Robles por Víctor Ávalos y Nelson García por Keyshwen Arboine

58′ 2T – Salió Yordi Aguilar por Gilder Cruz

68′ 2T – Salió Marlon Sequén por Ariel Lon

Amonestados en Guastatoya:

35′ 1T Samuel Garrido y 5′ 2T Nelson García (Conducta antideportiva)

Cambios en Municipal

66′ 2T – Salió Pedro Altán por Cristian Hernández

75′ 2T – Salieron Yasnier Matos por César Archila y José Martínez por Eddie Hernández

80′ 2T – Salieron Yunior Pérez por Jonathan Franco y Rodrigo Saravia por John Méndez

Amonestado en Municipal: