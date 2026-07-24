Municipal inicia el Apertura con triunfo sobre Mixco entre un golazo de Archila y dos revisiones del FVS

Municipal comenzó con victoria la defensa de su título en el Torneo Apertura 2026, al derrotar 2-0 a Deportivo Mixco en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, gracias a las anotaciones de César Archila y Cristian Hernández.

El partido tuvo dos revisiones del Football Video Support (FVS). En la primera, el árbitro Stib Morales confirmó un penal a favor de los escarlatas; en la segunda, descartó una posible pena máxima solicitada por el cuerpo técnico de Mixco.

Los rojos asumieron la iniciativa desde los primeros minutos y mantuvieron la posesión del balón, aunque inicialmente encontraron dificultades para generar ocasiones claras ante el orden defensivo del equipo dirigido por Fabricio Benítez.

Erik López realizó el primer intento de media distancia al minuto 6, mientras que Alejandro Cabeza tuvo una oportunidad al 23 con un cabezazo rechazado por el guardameta Kevin Moscoso.

Mixco respondió al 32, cuando Braulio Linares estuvo atento para desviar un tiro de esquina cerrado ejecutado por Fernando Gabriel Arce.

La cancha también condicionó algunos pasajes del encuentro. Varios futbolistas sufrieron resbalones debido al estado flojo del terreno de juego, mientras el ritmo disminuyó conforme se acercaba el descanso.

Archila rompe el empate con un golazo

Cuando parecía que la primera parte terminaría sin anotaciones, César Archila abrió el marcador al minuto 45.

El mediocampista recibió fuera del área y sacó un derechazo de larga distancia que se incrustó en el ángulo de la portería defendida por Moscoso. El gol permitió que Municipal se marchara al descanso con ventaja de 1-0.

Mixco realizó su primera modificación al comenzar el segundo tiempo: Esnaydi Zúñiga sustituyó a Christian Ojeda.

Municipal mantuvo la presión y estuvo cerca de ampliar la diferencia al minuto 51, pero Moscoso respondió con una destacada atajada ante un remate de Cabeza.

Cinco minutos después, Nicolás Samayoa manifestó molestias físicas y tuvo que abandonar el terreno de juego. Carlos Estrada ingresó en su lugar, mientras Rudy Barrientos sustituyó a John Méndez.

César Archila de Municipal marcó un golazo de larga distancia al minuto 45 y abrió el marcador en la victoria 2-0 sobre Mixco. Foto Prensa Libre: Juan Diego González.



El FVS confirma el penal para Municipal

Al minuto 60, el árbitro Stib Morales sancionó un penal a favor de Municipal. La acción fue revisada mediante el FVS y, un minuto después, el colegiado confirmó su decisión.

Cristian Hernández ejecutó el lanzamiento al minuto 63, engañó a Moscoso y marcó el 2-0.

Mixco buscó modificar el desarrollo del partido con los ingresos de Julio César Cruz y Esteban García, quienes sustituyeron a Kennedy Rocha y Gabriel Arce, respectivamente.

Municipal tuvo dos ocasiones claras para marcar el tercero. Al minuto 67, Cabeza remató frente a la portería, pero la pelota se estrelló en el poste. Cinco minutos después, José Mena conectó un cabezazo que golpeó el travesaño y Cabeza tampoco pudo aprovechar el rebote.

Segunda intervención del FVS

El cuerpo técnico de Mixco solicitó una revisión al minuto 74 por una posible falta dentro del área de Municipal.

Stib Morales revisó la jugada mediante el FVS y descartó la pena máxima al minuto 75. A diferencia de la primera intervención, la decisión favoreció al conjunto local al determinar que no existían elementos para sancionar el penal reclamado por los visitantes.

Durante el cierre, Municipal administró la ventaja y realizó tres cambios más. Pedro Altán sustituyó a Archila; Jefry Bantes reemplazó a Erik López, y Erick Japa ingresó por Alejandro Cabeza.

Mixco también envió al campo a Yonatán Pozuelos y Jeshua Urizar, pero no logró reducir la diferencia. Su última ocasión llegó en el tiempo de reposición, con un remate raso de Nicolás Martínez que Braulio Linares controló sin dificultad.

El árbitro agregó tres minutos y decretó el final al 93. Municipal sumó así sus primeros tres puntos del Apertura 2026, mientras Mixco comenzó el campeonato con una derrota.

Dos revisiones con decisiones distintas

El FVS tuvo incidencia en dos momentos del segundo tiempo:

Confirmó el penal sancionado a favor de Municipal, que Cristian Hernández convirtió en el 2-0.

Descartó una posible pena máxima reclamada por Mixco.

Las dos acciones mostraron los distintos usos del sistema: respaldar una decisión tomada inicialmente por el árbitro y revisar una jugada solicitada por uno de los cuerpos técnicos.

Alineaciones

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, Aubrey David; John Méndez, Yunior Pérez, Cristian Hernández, César Archila; Alejandro Cabeza y Erik López.

Director técnico: Mario Acevedo.

Mixco: Kevin Moscoso; Jorge Sotomayor, Manuel Moreno, Cristian Jiménez, Allen Yanes; Fabián Cuero, Lynner García, Christian Ojeda, Gabriel Arce; Nicolás Martínez y Kennedy Rocha.

Director técnico: Fabricio Benítez.

Árbitro: Stib Morales Ordóñez.

Incidencias principales

Goles

1-0 César Archila (45')

2-0 Cristian Hernández (63', de penal)

Amonestados

César Calderón (Municipal), 11'

Jorge Sotomayor (Mixco), 35'

Yonatán Pozuelos (Mixco), 76'

Fabián Cuero (Mixco), 83'

Expulsados

No hubo.

Árbitro

Stib Morales Ordóñez.

Estadio