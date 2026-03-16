Municipal le pasó por encima 4-1 a Aurora FC con hat-trick de José Mena

Municipal ganó 4-1 en la fecha 13 con una importante tripleta de José Mena, siendo así muy superior a su rival en el estadio Mateo Flores. Los goles del partido para el local los anotaron Erik López (13′ 1T) y José Mena, que convirtió un Hat-Trick (20′ 1T, 28′ 2T y 44′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Pablo Mingorance (1′ 2T, de tiro libre).

José Mena se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Municipal fue importante por convertir 3 goles.

También fue importante Erik López. El delantero de Municipal marcó 1 gol.

El director técnico de Municipal, Mario Acevedo, planteó una estrategia 4-3-3 con Kenderson Navarro en el arco; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa y José Morales en la línea defensiva; Cristian Hernández, Yunior Pérez y John Méndez en el medio; y Erik López, Alejandro Cabeza y Rudy Muñoz en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Saúl Phillip se pararon con un esquema 5-3-2 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Allan García, Daniel Baján, Luis Cardona, Jafet Soriano y Carlos Monterroso en defensa; Pablo Mingorance, José Luis Vivas y Nicolas Lovato en la mitad de cancha; y Diego Ruiz y Eddie Ibargüen en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Mateo Flores fue Bryan López Castellanos.

Municipal visitará a Xelajú en la próxima jornada. Por el lado de Aurora FC jugará de local frente a Guastatoya.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 21 puntos y en el tercer lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 14 unidades y ocupa el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Municipal

54′ 2T – Salió Cristian Hernández por Rudy Barrientos

64′ 2T – Salió Erik López por Pedro Altán

85′ 2T – Salió Alejandro Cabeza por Yasnier Matos

86′ 2T – Salieron John Méndez por César Archila y Rudy Muñoz por Jonathan Franco

Cambios en Aurora FC

77′ 2T – Salieron Diego Ruiz por Paulo Motta, Nicolas Lovato por Jorge Ticurú y Eddie Ibargüen por Gabriel Grajeda

90′ 2T – Salió José Luis Vivas por Diego Gómez

Amonestados en Aurora FC: