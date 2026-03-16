Municipal le pasó por encima 4-1 a Aurora FC con hat-trick de José Mena

José Mena se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Municipal fue importante por convertir 3 goles.
También fue importante Erik López. El delantero de Municipal marcó 1 gol.
El director técnico de Municipal, Mario Acevedo, planteó una estrategia 4-3-3 con Kenderson Navarro en el arco; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa y José Morales en la línea defensiva; Cristian Hernández, Yunior Pérez y John Méndez en el medio; y Erik López, Alejandro Cabeza y Rudy Muñoz en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Saúl Phillip se pararon con un esquema 5-3-2 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Allan García, Daniel Baján, Luis Cardona, Jafet Soriano y Carlos Monterroso en defensa; Pablo Mingorance, José Luis Vivas y Nicolas Lovato en la mitad de cancha; y Diego Ruiz y Eddie Ibargüen en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Mateo Flores fue Bryan López Castellanos.
Municipal visitará a Xelajú en la próxima jornada. Por el lado de Aurora FC jugará de local frente a Guastatoya.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 21 puntos y en el tercer lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 14 unidades y ocupa el décimo primer lugar en el torneo.
Cambios en Municipal
- 54′ 2T – Salió Cristian Hernández por Rudy Barrientos
- 64′ 2T – Salió Erik López por Pedro Altán
- 85′ 2T – Salió Alejandro Cabeza por Yasnier Matos
- 86′ 2T – Salieron John Méndez por César Archila y Rudy Muñoz por Jonathan Franco
Cambios en Aurora FC
- 77′ 2T – Salieron Diego Ruiz por Paulo Motta, Nicolas Lovato por Jorge Ticurú y Eddie Ibargüen por Gabriel Grajeda
- 90′ 2T – Salió José Luis Vivas por Diego Gómez
Amonestados en Aurora FC:
- 27′ 1T José Luis Vivas y 6′ 2T Allan García