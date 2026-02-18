Municipal necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Así llegan Cobán Imperial y Municipal
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura
Cobán Imperial no pudo ante Aurora FC en el Municipal Guillermo Slowing. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y 1 fue empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 9 a sus rivales.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura
En la fecha pasada, Municipal finalizó con un empate 1-1 ante Achuapa. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 9 goles y le han encajado 5 tantos.
Hasta el momento, Cobán Imperial cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.
En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.
El anfitrión está puntero con 13 puntos (4 PG – 1 PE – 1 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (3 PG – 2 PE – 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|2
|Achuapa
|13
|7
|4
|1
|2
|3
|3
|Municipal
|11
|6
|3
|2
|1
|3
|4
|Xelajú
|10
|6
|3
|1
|2
|6
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Guastatoya: 21 de febrero – 20:00 horas
- Fecha 9: vs Malacateco: 24 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 10: vs Achuapa: 1 de marzo – 15:00 horas
- Fecha 11: vs Xelajú: 5 de marzo – 15:00 horas
- Fecha 12: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Antigua GFC: 21 de febrero – 18:00 horas
- Fecha 9: vs Comunicaciones: 25 de febrero – 19:00 horas
- Fecha 10: vs Marquense: 28 de febrero – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobán Imperial y Municipal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas