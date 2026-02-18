Municipal necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Hoy, a partir de las 15:00 horas, juegan Cobán Imperial y Municipal por la fecha 7 del Clausura en el estadio .

Así llegan Cobán Imperial y Municipal

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Cobán Imperial no pudo ante Aurora FC en el Municipal Guillermo Slowing. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y 1 fue empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

En la fecha pasada, Municipal finalizó con un empate 1-1 ante Achuapa. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 9 goles y le han encajado 5 tantos.

Hasta el momento, Cobán Imperial cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.

El anfitrión está puntero con 13 puntos (4 PG – 1 PE – 1 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (3 PG – 2 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 4 Xelajú 10 6 3 1 2 6 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 4 Xelajú 10 6 3 1 2 6 12 Municipal 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Guastatoya: 21 de febrero – 20:00 horas

Fecha 9: vs Malacateco: 24 de febrero – 15:00 horas

Fecha 10: vs Achuapa: 1 de marzo – 15:00 horas

Fecha 11: vs Xelajú: 5 de marzo – 15:00 horas

Fecha 12: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Antigua GFC: 21 de febrero – 18:00 horas

Fecha 9: vs Comunicaciones: 25 de febrero – 19:00 horas

Fecha 10: vs Marquense: 28 de febrero – 18:00 horas

Fecha 12: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Cobán Imperial y Municipal, según país