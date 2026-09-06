Municipal no pudo con San Pedro y reparten puntos en el Trébol

Municipal y San Pedro se repartieron los puntos en el estadio Manuel Felipe Carrera en un empate sin goles que dejó a ambos equipos con la sensación de que pudieron haber conseguido más en el partido cerrado de la séptima jornada del Apertura 2026.

Municipal llegó al partido como uno de los líderes del torneo con 15 puntos y con la confianza de haber vencido a Comunicaciones en el clásico. Los escarlatas buscaron imponer su juego en el Trébol pero no encontraron los espacios necesarios para superar la ordenada defensa de San Pedro durante los 90 minutos.

San Pedro por su parte llegó al partido en la tercera posición con 12 puntos y con la motivación de haber vencido a Antigua GFC en la jornada anterior. Los gallos mostraron que tienen argumentos para competir ante cualquier rival del torneo y defendieron con solidez ante el líder del campeonato.

El partido fue intenso y muy disputado en el mediocampo con pocas ocasiones claras para ambos equipos. Los dos conjuntos apostaron por la solidez defensiva y ninguno encontró la claridad suficiente en los metros finales para romper el equilibrio en el Manuel Felipe Carrera.

PL / Byron Baiza.

El empate no le sienta bien a ninguno

En el segundo tiempo ambos equipos realizaron cambios buscando el gol de la victoria pero el marcador no se movió. Las sustituciones no lograron cambiar la dinámica del partido y el empate terminó siendo el resultado más justo de un duelo muy parejo.

Municipal tuvo las ocasiones más claras en los minutos finales pero el portero sampedrano estuvo muy atento para evitar el gol de los escarlatas en lo que fue una actuación destacada del guardameta de San Pedro en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Con este empate Municipal suma 16 puntos y se mantiene como líder del Apertura 2026 aunque cede terreno al no poder sumar de a tres en casa. San Pedro por su parte suma 13 puntos y sigue siendo uno de los equipos más sólidos del torneo en su debut en la Liga Nacional.

El resultado mantiene la lucha por el liderato muy apretada en el Apertura 2026 con varios equipos en la pelea por los primeros lugares en lo que promete ser uno de los torneos más competidos de los últimos años en el fútbol guatemalteco.