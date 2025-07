Municipal podrá jugar de noche: esta es la fecha prevista para habilitar el alumbrado del estadio El Trébol

El presidente de Municipal, Gerardo Villa, explicó la situación actual del estadio El Trébol y brindó detalles técnicos sobre el proceso de instalación del alumbrado solicitado por la Concacaf. Además, opinó brevemente sobre el caso de Xinabajul y su reclamo ante el TAS, tras el reciente fallo a su favor.

Sobre la iluminación, Villa aclaró que los cuatro postes con luces ya están listos y que su instalación está prevista para el 30 de julio. Según explicó, este trabajo se realiza en un solo día, ya que los postes llegarán completos y serán colocados con grúas especiales que cerrarán las calles aledañas al estadio para permitir su montaje.

“Esto se coordina para la última semana, el 30 de julio es la fecha objetivo. No es como que van subiendo poco a poco, sino que en un día se ponen los postes ya con su iluminación”, expresó Villa. Además, aseguró que todo se está ejecutando bajo supervisión de Concacaf, que tiene conocimiento del plan de trabajo y ha autorizado que la instalación se realice una semana antes del primer partido internacional.

Villa también detalló otros avances en la remodelación del recinto. Se completó la instalación de las butacas que faltaban en tribuna, se amplió la zona de bancas, se habilitó un nuevo camerino y se implementaron accesos diferenciados para la afición visitante, cumpliendo con los requerimientos del torneo regional.

Respecto a la plantilla del equipo escarlata, el directivo aseguró que Municipal no tiene ninguna salida confirmada y que el plantel está completo y equilibrado. “Creo que somos el equipo con la plantilla más completa”, afirmó.

En relación al fallo del TAS a favor de Xinabajul, Villa señaló que aún no tiene mayor información, pero considera que el dictamen no afectará el inicio del torneo. “Lástima que los tiempos son tan apretados, pero no creo que cambie nada de lo que va a empezar mañana (este sábado 19 de julio)”, dijo.

El directivo también se refirió a Marquense, club que tomará el lugar de Xinabajul en el Apertura 2025. “Está inscrito, está listo para jugar. Tendrán que buscar el respaldo legal”, indicó. Asimismo, cuestionó la estrategia del equipo de Huehuetenango. “Creo que hubieran puesto más atención en pagarle a sus jugadores que en hacer tanto show con el TAS”, concluyó.

Municipal debutará en la Copa Centroamericana el próximo 7 de agosto en casa ante el Sporting San Miguelito, por lo que los trabajos deberán estar finalizados antes de esa fecha.