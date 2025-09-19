Municipal quiere el liderato del torneo frente a Marquense

Así llegan Municipal y Marquense
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
Municipal viene de un resultado igualado, 1-1, ante Antigua GFC. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 8 goles a favor y habiendo recibido 3.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense viene de caer derrotado 0 a 2 ante Guastatoya. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de mayo, en Semifinales del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y fue Municipal quien ganó 1 a 0.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG – 5 PE), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (3 PG – 2 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Antigua GFC
|20
|10
|6
|2
|2
|10
|2
|Municipal
|20
|10
|5
|5
|0
|8
|3
|Mixco
|19
|9
|6
|1
|2
|4
|4
|Aurora FC
|18
|9
|5
|3
|1
|5
|9
|Marquense
|11
|10
|3
|2
|5
|-6
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 12: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 12: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Horario Municipal y Marquense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas