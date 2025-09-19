Municipal quiere el liderato del torneo frente a Marquense

Municipal ejercerá mañana la localía ante Marquense, desde las 17:00 horas y en el marco de la fecha 11 del Apertura.

Así llegan Municipal y Marquense

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal viene de un resultado igualado, 1-1, ante Antigua GFC. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 8 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense viene de caer derrotado 0 a 2 ante Guastatoya. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de mayo, en Semifinales del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y fue Municipal quien ganó 1 a 0.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG – 5 PE), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (3 PG – 2 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Antigua GFC 20 10 6 2 2 10 2 Municipal 20 10 5 5 0 8 3 Mixco 19 9 6 1 2 4 4 Aurora FC 18 9 5 3 1 5 9 Marquense 11 10 3 2 5 -6

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 12: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 12: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

