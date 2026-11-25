El cuadro Municipal recibirá este miércoles a Aurora FC, a las 20 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el partido reprogramado correspondiente a la jornada 19 del Torneo Apertura 2026. El encuentro será determinante para las aspiraciones de ambos equipos, cuando la fase de clasificación está por finalizar y solamente resta una jornada para completar las 22 fechas del campeonato.

Para los rojos, el compromiso representa una oportunidad importante. El equipo dirigido por Mario Acevedo necesita sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por uno de los dos primeros lugares de la tabla, que otorgan clasificación directa a las semifinales.

Municipal no ha mostrado la regularidad esperada durante la segunda vuelta y únicamente ha conseguido 10 puntos, situación que ha generado dudas sobre su funcionamiento colectivo, pese a la calidad de su plantilla.

Además de buscar la victoria, el conjunto escarlata afronta otro desafío: completar la cuota obligatoria de minutos para jugadores juveniles. Los rojos están a solo 42 minutos de alcanzar los 1,200 minutos sub-20 exigidos por el reglamento y deberán completar esa cifra en este compromiso para evitar sanciones económicas y la pérdida de puntos.

Actualmente, Municipal ocupa la cuarta posición con 34 puntos. Una victoria le permitiría llegar a 37 unidades e igualar a Xelajú MC y Deportivo Mixco, con lo que mantendría sus posibilidades de finalizar entre los dos primeros de la clasificación.

Aurora se juega sus últimas opciones de clasificación

Por su parte, Aurora FC llega con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por el último boleto disponible a la fase final.

Con 25 puntos en la clasificación, el conjunto aurinegro está obligado a sumar. Una derrota significaría su eliminación de la fase final, mientras que un empate dejaría muy comprometidas sus posibilidades de conseguir el último boleto a la liguilla.

El equipo militar todavía conserva opciones matemáticas de clasificación, pero necesita ganar sus dos compromisos pendientes y esperar una combinación favorable de resultados en la disputa que también involucra a San Pedro, Cobán Imperial, Marquense y Comunicaciones.

Municipal vs. Aurora: hora y dónde se juega

El derbi capitalino se disputará este miércoles en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, a partir de las 20 horas, en el partido pendiente de la jornada 19 del Torneo Apertura 2026.

Con ambos equipos necesitados de una victoria, el compromiso promete intensidad de principio a fin. Municipal buscará acercarse a los puestos de clasificación directa a semifinales, mientras que Aurora intentará mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la liguilla.