La fase de clasificación del Apertura 2026 llegará a su última jornada con varios puestos todavía por definir. La lucha por los dos boletos directos a semifinales y la disputa por el sexto lugar mantienen abiertas las posibilidades de varios equipos, que conocerán su destino el próximo sábado 28 de noviembre.

Antigua GFC, con 40 puntos, tiene la mejor posición para quedarse con uno de los dos primeros lugares. Xelajú y Mixco, ambos con 37 unidades, aparecen como sus principales perseguidores, mientras Municipal, con 34 puntos y un partido pendiente, todavía conserva posibilidades de meterse directamente en semifinales.

La jornada 22 se disputará de manera simultánea, a las 15 horas, con seis encuentros que definirán a los clasificados. El formato establece que los dos primeros avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los equipos ubicados del tercero al sexto disputarán las llaves de acceso, en series de ida y vuelta. Los mejor posicionados tendrán la ventaja de cerrar sus eliminatorias en condición de local.

Antigua depende de sí mismo

El liderato le permite a Antigua GFC afrontar la última fecha con mayor margen. Los coloniales recibirán a Mixco y un empate o una victoria les garantizará terminar entre los dos primeros lugares.

El encuentro también representa una oportunidad para los mixqueños, que necesitan ganar para llegar a 40 puntos y mantener sus opciones de conseguir el pase directo a semifinales. Un triunfo visitante complicaría las aspiraciones de los coloniales y modificaría la disputa por el liderato.

Xelajú, que también suma 37 unidades, visitará a Comunicaciones con la obligación de ganar. Los chivos tienen una diferencia de goles de +17, superior a la de Mixco (+8), un aspecto que podría ser determinante si ambos terminan igualados en puntos.

Municipal todavía tiene posibilidades de alcanzar los dos primeros puestos, pero su panorama depende de dos resultados propios y de lo que ocurra con sus rivales. Los escarlatas enfrentarán este miércoles a Aurora FC, en el partido pendiente de la jornada 19, y posteriormente visitarán a Suchitepéquez.

Si gana ambos compromisos, el equipo rojo llegará a 40 puntos. Sin embargo, también necesita que Antigua, Xelajú y Mixco dejen unidades en el camino para aspirar a uno de los boletos directos.

Guastatoya, que suma 34 puntos y ya completó sus 21 partidos, todavía puede mejorar su posición en la clasificación, pero ya no tiene posibilidades matemáticas de alcanzar los dos primeros lugares.

Cinco equipos por el último boleto

La disputa por el sexto puesto también llegará abierta a la jornada final. San Pedro ocupa actualmente esa posición con 29 puntos, pero Cobán Imperial y Marquense tienen 28 unidades cada uno. Comunicaciones suma 26 y Aurora FC tiene 25, aunque los aurinegros cuentan con dos encuentros por disputar.

San Pedro depende de sí mismo. Los gallos recibirán a Guastatoya y una victoria les permitirá llegar a 32 puntos, cantidad que les garantizaría mantenerse entre los seis primeros. Un empate o una derrota los obligaría a estar pendientes de los resultados de sus perseguidores.

Cobán Imperial tendrá un enfrentamiento directo frente a Aurora FC. Los príncipes azules necesitan ganar para llegar a 31 unidades y mejorar sus posibilidades de clasificación. Marquense, por su parte, visitará a Malacateco y también está obligado a sumar los tres puntos para alcanzar esa misma cantidad.

Comunicaciones afronta un panorama más complicado. Los cremas recibirán a Xelajú y necesitan ganar para llegar a 29 puntos, pero además deben esperar tropiezos de los equipos que los superan en la tabla. Su diferencia de goles de -5 también puede influir si se producen igualdades en puntos.

Aurora FC es el único equipo de este grupo que todavía tiene dos partidos por disputar. Primero enfrentará a Municipal y después recibirá a Cobán Imperial. Si consigue ganar ambos compromisos llegará a 31 puntos y tendrá posibilidades de quedarse con el sexto lugar, aunque también dependerá de los resultados de sus rivales directos.

Municipal y Aurora, con duelo pendiente

El encuentro entre Municipal y Aurora FC se disputará este miércoles 25 de noviembre, a las 20 horas, y corresponde al partido pendiente de la jornada 19, que fue reprogramado debido a que ambos clubes tenían jugadores convocados a la Selección Nacional.

Los rojos necesitan los puntos para mantenerse en la pelea por los dos primeros lugares, mientras que los aurinegros buscan acercarse a la zona de clasificación. El resultado modificará el panorama antes de que se dispute la última fecha.