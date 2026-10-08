Municipal se adelantó, pero Antigua rescató un empate en el duelo pendiente de la jornada 10 del Apertura 2026

Municipal y Antigua GFC empataron en el partido pendiente de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026, disputado en el estadio Pensativo, en un encuentro en el que ambos equipos anotaron durante la primera parte, pero no lograron romper la igualdad en el complemento.

Los Rojos comenzaron con intensidad y encontraron la ventaja apenas al minuto 4. La jugada nació desde la portería de Braulio Linares, cuando Erik López recorrió casi medio campo y asistió a Cristian Cheka Hernández, quien abrió el marcador para el conjunto escarlata.

¡Gol de Hernández! 🚀 En el arranque en el Estadio Pensativo Cristian Hernández abre el marcador para #Municipal frente a Antigua GFC, en la #LNFGenFOX pic.twitter.com/xsxMzFCIMU — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 9, 2026

Antigua GFC buscó reaccionar y encontró el empate antes del descanso. Al minuto 43, Diego Fernández venció a Linares con un disparo bien colocado, tras una jugada colectiva que comenzó con Jonathan Castellanos y continuó con Kevin López.

La anotación fue revisada por el sistema de apoyo arbitral FVS, luego de que Municipal reclamara una posible posición adelantada. Tras analizar la acción, el árbitro Stib Morales validó el tanto de los coloniales.

En el segundo tiempo, el encuentro perdió intensidad en las áreas. Ambos equipos intentaron encontrar espacios para generar peligro, pero el juego se concentró principalmente en el medio campo y las aproximaciones no se tradujeron en ocasiones claras frente a las porterías.

Antigua GFC fue el más insistente, pero el portero Linares estuvo atento a cada llegada.

Erik López de #Municipal cae en el área de Antigua GFC, pero después de revisar la jugada el árbitro decidió que no había penalti, en la #LNFGenFOX pic.twitter.com/TMJWMIfkXf — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 9, 2026

Al minuto 84, Municipal solicitó la revisión del FVS por una acción sobre Pedro Altán que los jugadores escarlatas consideraron merecedora de tarjeta roja. Sin embargo, después de la revisión, el árbitro no decretó ninguna sanción.

¡Llegó el empate para los antigüeños! 🔥 Diego Fernández anota en el cierre del primer tiempo frente a #Municipal, en la #LNFGenFOX pic.twitter.com/1YZYbPftZv — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 9, 2026

El empate dejó a Municipal con un punto en condición de visitante y le permitió llegar a 24 unidades para ubicarse en el segundo lugar de la clasificación. Guastatoya se mantiene como líder del Apertura 2026, con 25 puntos, mientras Antigua GFC ocupa la tercera posición, con 22 unidades.

Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2026