Romário respalda a Cristiano Ronaldo por dejar la selección portuguesa: “Yo también habría hecho lo mismo”

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Romário respalda a Cristiano Ronaldo por dejar la selección portuguesa: “Yo también habría hecho lo mismo”

El exfutbolista brasileño Romário salió en defensa de Cristiano Ronaldo y aseguró que habría actuado de la misma manera tras sentirse irrespetado por el técnico Jorge Jesus.

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Cristiano Ronaldo recibe el apoyo de Romário tras su conflicto con Jorge Jesus.(Foto Prensa Libre: EFE).

Cristiano Ronaldo recibe el apoyo de Romário tras su conflicto con Jorge Jesus.(Foto Prensa Libre: EFE).

El exdelantero brasileño Romário, campeón mundial en 1994, defendió a Cristiano Ronaldo y afirmó que también habría abandonado la concentración de la selección portuguesa si el técnico Jorge Jesus no hubiera cumplido lo pactado.

"Yo también habría hecho lo mismo. Sólo que antes le habría mandado a tomar por culo, pero yo me habría largado, seguro. Creo que ese fue el error de Cristiano: haberse ido sin haber mandado al tipo al carajo", dijo Romário en una entrevista con el programa Charla Podcast.

El exjugador del FC Barcelona y del Valencia definió a Cristiano como "un tipo bien objetivo", aunque también elogió a Jorge Jesus, un entrenador "increíble" que ayudó al Flamengo a "ser más grande". Sin embargo, consideró que el técnico portugués habría sido deshonesto si no hubiera cumplido su palabra con Cristiano Ronaldo.

"Hermano, cuando alguien no cumple contigo, lo pactado no sale caro. Un apretón de manos vale más que cualquier cosa. Si alguien no cumple, es una persona deshonesta. Si pasó lo que dijo Ronaldo, Ronaldo tiene razón", opinó.

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Romário se refirió así a la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración el 30 de septiembre, después de "pasar vergüenza una vez" al calentar en la banda y no ingresar al campo durante el partido de la Liga de Naciones contra Noruega.

"¿Para qué pasar vergüenza una segunda vez? Mejor largarse. Algunas de las cosas que habían acordado que dijera en la rueda de prensa, no dijo una nada", manifestó. Romário también consideró que Cristiano Ronaldo "sintió que estaba siendo despreciado, que no tenía ninguna relevancia y se fue".

El delantero del Al-Nassr abandonó la concentración de la selección portuguesa durante la Liga de Naciones, después de una conferencia de prensa de Jorge Jesus en la que el técnico abordó su suplencia frente a Noruega en Oslo, en un partido que terminó 1-2.

Cristiano Ronaldo calentó durante media hora, pero no ingresó al campo durante el encuentro.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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