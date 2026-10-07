Así fue el discurso completo de Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi cerró este martes una historia de más de dos décadas con la Selección Argentina. Después de disputar su último partido con la Albiceleste y marcar uno de los goles en la victoria 3-0 sobre Benín, el capitán tomó el micrófono en el estadio Monumental y ofreció un emotivo discurso ante más de 85 mil aficionados.

Visiblemente conmovido, Messi reconoció que le resultaba difícil encontrar las palabras para despedirse. Su primer pensamiento fue para su padre, Jorge Messi, fallecido recientemente, y a partir de ese recuerdo comenzó a repasar lo que significó para él vestir la camiseta argentina.

“Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas”, comenzó el astro argentino.

Messi aseguró que representar a su país durante más de 20 años fue uno de los mayores orgullos de su carrera y recordó que nunca dejó de luchar por la Selección, incluso durante las etapas más complicadas.

“Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante más de 20 años”, expresó.

El delantero también admitió cuánto le costará dejar de formar parte del equipo nacional. Aunque entiende que llegó el momento de cerrar esta etapa, reconoció que su deseo sería continuar vinculado a la Selección durante toda su vida.

“No venir más va a ser un dolor muy grande”, afirmó.

Y agregó que vestir la camiseta argentina siempre fue una experiencia especial: “Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”.

El recuerdo del Mundial

Uno de los momentos más destacados de sus palabras estuvo relacionado con el Mundial 2026, en el que Argentina llegó hasta la final, pero perdió ante España.

Messi defendió el esfuerzo realizado por sus compañeros y descartó las versiones que cuestionaron el desarrollo de aquella definición. Según explicó, el equipo llegó al partido decisivo después de un desgaste muy importante, tanto físico como emocional, especialmente después de la semifinal contra Inglaterra.

El capitán sostuvo que Argentina estuvo muy cerca de volver a conquistar la Copa del Mundo, pero insistió en que todos los futbolistas dejaron todo por la camiseta.

También aprovechó para reconocer a la generación que lo acompañó durante sus últimos años con la Selección. Messi destacó que con ese grupo consiguió cumplir sueños que tenía desde niño y recordó especialmente los títulos de la Copa América, la Finalissima y el Mundial.

“Todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”, señaló.

El argentino describió a sus compañeros como futbolistas con los que podía salir a competir contra cualquier rival porque sabía que estaban dispuestos a entregar todo dentro de la cancha.

El agradecimiento a los hinchas

Messi también dedicó una parte importante de su despedida a los aficionados argentinos.

Recordó que durante su carrera tuvo la oportunidad de jugar en distintos lugares del país y que, cada vez que la Selección se presentó, recibió el respaldo de los hinchas.

Destacó especialmente el esfuerzo que hicieron los aficionados para acompañar al equipo en diferentes torneos y países. Para Messi, ese apoyo convirtió a Argentina en local prácticamente en cualquier escenario.

El Monumental, además, ocupa un lugar especial en sus recuerdos. Allí vivió uno de los momentos que considera más felices de su carrera: el primer partido que disputó con Argentina después de conquistar el Mundial.

La celebración posterior al título fue, según recordó, una experiencia que quedó marcada entre sus recuerdos más importantes con la camiseta albiceleste.

Un mensaje para el futuro de Argentina

Antes de despedirse, Messi habló también del futuro de la Selección y del cambio generacional que se avecina.

El capitán pidió a los aficionados mantenerse unidos y respaldar al equipo, especialmente porque considera que durante los próximos años habrá críticas y momentos complicados propios de cualquier proceso de renovación.

Messi defendió nuevamente al grupo que lo acompañó y advirtió que no hay que permitir que las críticas injustificadas dividan a la Selección.

“Hay que defenderla”, pidió ante los miles de aficionados presentes en el Monumental.

Con la voz entrecortada y consciente de que estaba viviendo uno de los últimos momentos de su carrera internacional, Messi reconoció que no quería marcharse del campo.

“Estoy hablando más que nunca y no me quiero ir de acá”, confesó.

Finalmente, el capitán expresó su orgullo por haber representado a Argentina y agradeció a los aficionados que lo acompañaron durante toda su trayectoria internacional.

“Estoy orgulloso de ser argentino”, afirmó antes de cerrar con un último agradecimiento.

“Muchas gracias. Los quiero”.

Después de esas palabras, Messi recibió el abrazo de sus familiares y compañeros. Así terminó una noche histórica en el Monumental: con la despedida del máximo goleador y jugador con más partidos en la historia de la Selección Argentina, pero también con el reconocimiento de un país al futbolista que durante más de 20 años convirtió la camiseta albiceleste en una parte fundamental de su vida.