Municipal se enfrenta ante la visita Guastatoya por la llave 3

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de abril, en Cuartos de Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y finalizó en un empate 0-0.
Próximo partido de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Llave 3: vs Guastatoya: 3 de mayo – 16:30 horas
Próximo partido de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Llave 3: vs Municipal: 3 de mayo – 16:30 horas
Los resultados de Municipal en partidos del Clausura
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Mictlán 2 (22 de enero)
- Temporada Regular: Aurora FC 2 vs Municipal 2 (25 de enero)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Xelajú 0 (28 de enero)
- Temporada Regular: Municipal 2 vs Guastatoya 1 (31 de enero)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Municipal 3 (6 de febrero)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Achuapa 1 (14 de febrero)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 0 vs Municipal 0 (18 de febrero)
- Temporada Regular: Municipal 4 vs Antigua GFC 2 (21 de febrero)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Municipal 0 (25 de febrero)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Marquense 0 (28 de febrero)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Municipal 0 (4 de marzo)
- Temporada Regular: Mictlán 2 vs Municipal 1 (8 de marzo)
- Temporada Regular: Municipal 4 vs Aurora FC 1 (15 de marzo)
- Temporada Regular: Xelajú 3 vs Municipal 1 (19 de marzo)
- Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Municipal 1 (22 de marzo)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Malacateco 0 (28 de marzo)
- Temporada Regular: Achuapa 1 vs Municipal 2 (2 de abril)
- Temporada Regular: Municipal 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de abril)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Municipal 0 (11 de abril)
- Temporada Regular: Marquense 1 vs Municipal 3 (19 de abril)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Comunicaciones 0 (15 de abril)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Mixco 0 (26 de abril)
Los resultados de Guastatoya en partidos del Clausura
- Temporada Regular: Guastatoya 2 vs Mixco 0 (22 de enero)
- Temporada Regular: Mictlán 0 vs Guastatoya 0 (25 de enero)
- Temporada Regular: Guastatoya 2 vs Aurora FC 2 (28 de enero)
- Temporada Regular: Municipal 2 vs Guastatoya 1 (31 de enero)
- Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Xelajú 0 (7 de febrero)
- Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Malacateco 1 (14 de febrero)
- Temporada Regular: Achuapa 1 vs Guastatoya 0 (17 de febrero)
- Temporada Regular: Guastatoya 2 vs Cobán Imperial 0 (21 de febrero)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Guastatoya 0 (24 de febrero)
- Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Comunicaciones 3 (28 de febrero)
- Temporada Regular: Marquense 2 vs Guastatoya 2 (4 de marzo)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Guastatoya 0 (7 de marzo)
- Temporada Regular: Guastatoya 3 vs Mictlán 1 (14 de marzo)
- Temporada Regular: Aurora FC 0 vs Guastatoya 1 (19 de marzo)
- Temporada Regular: Guastatoya 1 vs Municipal 1 (22 de marzo)
- Temporada Regular: Xelajú 1 vs Guastatoya 1 (29 de marzo)
- Temporada Regular: Malacateco 1 vs Guastatoya 0 (2 de abril)
- Temporada Regular: Guastatoya 3 vs Achuapa 1 (6 de abril)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 1 vs Guastatoya 1 (12 de abril)
- Temporada Regular: Comunicaciones 1 vs Guastatoya 0 (20 de abril)
- Temporada Regular: Guastatoya 3 vs Antigua GFC 0 (15 de abril)
- Temporada Regular: Guastatoya 4 vs Marquense 0 (26 de abril)
Horario Municipal y Guastatoya, según país
- Argentina: 19:30 horas
- Colombia y Perú: 17:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas