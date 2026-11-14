Municipal se impone de visita 1-0 a Malacateco con gol de Elvi Elington

Municipal sumó tres puntos importantes en su visita al estadio Santa Lucía. El único gol del partido llegó en el primer tiempo y los escarlatas lo defendieron hasta el final, en un cierre con tensión y con el portero Braulio Linares como figura.

El encuentro empezó con una intervención clave de Linares. Al minuto 2, el arquero desvió con una mano un remate de Eliser Quiñones que parecía gol. Municipal respondió con intentos de Pedro Altán, José Carlos Martínez y Aubrey David, pero ninguno encontró puerta en los primeros minutos.

El gol llegó al 26. Elvi Elington recibió dentro del área y venció al portero de los Toros con la pierna izquierda para el 0-1. Antes del descanso, Jonathan Franco falló una buena opción, y Malacateco no encontró espacios para buscar el empate.

Yamileth Marroquín / PL

Un segundo tiempo para resistir

Malacateco adelantó líneas tras el descanso, pero perdió a Jonathan Castañón por lesión al minuto 50 y tuvo que mover el banco. Fernando Morales cobró un tiro libre al 60 que estrelló en la barrera, y al 67 Quiñones volvió a exigir a Linares con un disparo potente.

Al 70, el árbitro revisó en el FVS una posible falta de José Mena sobre Kevin Ramírez dentro del área. Al 81, Ramírez remató con potencia, pero Linares volvió a desviar el balón y sostuvo la ventaja de los escarlatas.

Un cierre con susto

En los minutos finales, Municipal vivió un momento de tensión. Al 85, José Carlos Martínez fue expulsado y el técnico pidió revisar la jugada. Tras la consulta en el FVS, el árbitro cambió la tarjeta roja por una amarilla, y los escarlatas evitaron quedarse con diez.

Con el resultado, Municipal llega a 33 puntos y se coloca cuarto, por encima de Guastatoya, que tiene 31. Malacateco se queda con 19 y ocupa el undécimo lugar, con solo Suchitepéquez por debajo en la clasificación.