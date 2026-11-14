Municipal se impone de visita 1-0 a Malacateco con gol de Elvi Elington

Fútbol Nacional

Municipal se impone de visita 1-0 a Malacateco con gol de Elvi Elington

Los escarlatas sufrieron en el segundo tiempo, pero las atajadas de Braulio Linares sostuvieron la ventaja que consiguieron en el primero y les permitieron sumar tres punto importantes ante malacateco.

Alejandra Soto

|

time-clock

Elvi Elington celebra su gol en la victoria 1-0 de Municipal sobre Malacateco en el estadio Santa Lucía, por la jornada 20 del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fernando Acetún).

Municipal sumó tres puntos importantes en su visita al estadio Santa Lucía. El único gol del partido llegó en el primer tiempo y los escarlatas lo defendieron hasta el final, en un cierre con tensión y con el portero Braulio Linares como figura.

El encuentro empezó con una intervención clave de Linares. Al minuto 2, el arquero desvió con una mano un remate de Eliser Quiñones que parecía gol. Municipal respondió con intentos de Pedro Altán, José Carlos Martínez y Aubrey David, pero ninguno encontró puerta en los primeros minutos.

El gol llegó al 26. Elvi Elington recibió dentro del área y venció al portero de los Toros con la pierna izquierda para el 0-1. Antes del descanso, Jonathan Franco falló una buena opción, y Malacateco no encontró espacios para buscar el empate.

Yamileth Marroquín / PL

Un segundo tiempo para resistir

Malacateco adelantó líneas tras el descanso, pero perdió a Jonathan Castañón por lesión al minuto 50 y tuvo que mover el banco. Fernando Morales cobró un tiro libre al 60 que estrelló en la barrera, y al 67 Quiñones volvió a exigir a Linares con un disparo potente.

LECTURAS RELACIONADAS

Comunicaciones vence 2-0 a Cobán Imperial y se acerca a la zona de clasificación

chevron-right

Xelajú golea 4-0 a Guastatoya y da un paso firme hacia la clasificación directa del Apertura 2026

chevron-right

Al 70, el árbitro revisó en el FVS una posible falta de José Mena sobre Kevin Ramírez dentro del área. Al 81, Ramírez remató con potencia, pero Linares volvió a desviar el balón y sostuvo la ventaja de los escarlatas.

Un cierre con susto

En los minutos finales, Municipal vivió un momento de tensión. Al 85, José Carlos Martínez fue expulsado y el técnico pidió revisar la jugada. Tras la consulta en el FVS, el árbitro cambió la tarjeta roja por una amarilla, y los escarlatas evitaron quedarse con diez.

Con el resultado, Municipal llega a 33 puntos y se coloca cuarto, por encima de Guastatoya, que tiene 31. Malacateco se queda con 19 y ocupa el undécimo lugar, con solo Suchitepéquez por debajo en la clasificación.

Yamileth Marroquín / PL

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Apertura 2026 CSD Municipal Deportivo Malacateco Futbol nacional Liga Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM