Municipal vence a Comunicaciones 1-0 en el clásico Chapin

Municipal se impuso en condición de local 1-0 sobre Comunicaciones en el marco de la fecha 20 del Clausura. José Martínez aportó la única anotación del partido cuando transcurría el minuto 17 del segundo tiempo.

El delantero tomó posesión del balón y ejecutó un remate de cabeza que dejó sin respuesta al portero Fredy Pérez Chacón.

El desempeño José Martínez lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Municipal mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

José Morales dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Municipal fue importante .

El estratega de Municipal, Mario Acevedo, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Braulio Linares en el arco; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa y Aubrey David en la línea defensiva; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, Pedro Altán y Cristian Hernández en el medio; y José Martínez y Erik López en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Marco Figueroa salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Stheven Robles, Ernesto Monreal, José Pinto y Emerson Raymundo en defensa; Karel Espino, Wilson Pineda, Samuel Camacho y Dairon Reyes en la mitad de cancha; y Omar Duarte y Janpol Morales en la delantera.

Sergio Reyna Möller fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Manuel Felipe Carrera.

En la siguiente jornada Municipal se enfrentará de visitante ante Marquense y Comunicaciones disputará el juego de local frente a Guastatoya.

Con este resultado, el anfitrión acumula 32 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 32 unidades y se ubica en el tercer lugar.

Cambios en Municipal

65′ 2T – Salió Rodrigo Saravia por Rudy Barrientos

75′ 2T – Salió Erik López por Rudy Muñoz

80′ 2T – Salieron Cristian Hernández por Yasnier Matos y Pedro Altán por José Morales

Amonestados en Municipal:

19′ 2T Cristian Hernández, 29′ 2T José Martínez, 47′ 2T Rudy Barrientos y 49′ 2T Nicolás Samayoa

Cambios en Comunicaciones

21′ 1T – Salió Samuel Camacho por Andersson Ortiz

58′ 2T – Salieron José Pinto por Walter García y Janpol Morales por José Gálvez

72′ 2T – Salieron Andersson Ortiz por José Contreras y Dairon Reyes por Agustín Vuletich

Amonestados en Comunicaciones: