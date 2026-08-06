Municipal vence a Verdes y logra el primer triunfo de equipos de Guatemala en la Copa Centroamericana 2026

Municipal rompió la racha. El campeón guatemalteco se convirtió en el primer equipo del país en celebrar una victoria en la actual edición de la Copa Centroamericana de Concacaf, luego de imponerse 1-0 al Verdes FC de Belice en el FFB Stadium de Belmopán.

El conjunto escarlata llegaba con la obligación de sumar luego del empate (1-1) en casa frente al Cartaginés de Costa Rica.

Además, el resultado adquiría mayor relevancia después de un complicado arranque para los clubes guatemaltecos en el torneo, marcado por las derrotas de Deportivo Mixco y Xelajú MC, así como la caída de Antigua GFC por 2-0 ante Real Estelí.

Desde el inicio, los dirigidos por Mario Acevedo asumieron el protagonismo del encuentro. Municipal controló la posesión del balón y encontró espacios para generar peligro hasta que, al minuto 18, el ecuatoriano Alejandro Cabeza definió con precisión para marcar el único gol del compromiso. El pase y asistencia llegó en los botines de Cristian Checa Hernández.

Aunque el equipo beliceño intentó reaccionar antes del descanso, la defensa roja respondió con orden para mantener la ventaja.

En el complemento, Municipal mantuvo el control del juego y estuvo más cerca de ampliar el marcador, pero también hubo momento donde el local pudo conseguir el empate. César Calderón y José Mena protagonizaron las principales aproximaciones de la segunda mitad, pero el resultado ya no volvió a moverse.

Las estadísticas reflejaron el dominio escarlata.

Municipal terminó con el 52 % de la posesión del balón, frente al 48 % de Verdes FC, además de controlar gran parte del ritmo del encuentro para administrar la ventaja conseguida desde el primer tiempo.

Con este triunfo, los rojos suman tres puntos de enorme valor en el Grupo D y toman impulso en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

Más allá del resultado, la victoria representa un alivio para el futbol guatemalteco, que consigue su primer festejo en la presente Copa Centroamericana tras un inicio complicado para sus representantes.