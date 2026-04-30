Municipal venció 1-0 a Guastatoya en el duelo de ida

El protagonismo de José Mena lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Municipal fue importante por convertir 1 gol.
Darwin Torres también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Municipal fue importante .
El entrenador de Guastatoya, Luis Molina, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Rubén Escobar en el arco; Joshua Ubico, Keyner Agustín, Emanuel Yori y Víctor Armas en la línea defensiva; Yordin Hernández, José Almanza y Denilson Sánchez en el medio; y Nelson García, Víctor Ávalos y Keyshwen Arboine en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Mario Acevedo se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Braulio Linares bajo los tres palos; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y Aubrey David en defensa; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Cristian Hernández y Rudy Muñoz en la mitad de cancha; y José Martínez en la delantera.
El partido en el estadio David Cordon Hichos fue dirigido por el árbitro Julio Luna.
Municipal comenzó mejor y sacó ventaja en el encuentro ante Guastatoya. El próximo domingo 3 de mayo se disputará el partido de vuelta para conocer cuál de los equipos clasifica a Semifinales.
Cambios en Guastatoya
- 71′ 2T – Salieron José Almanza por Kevin Fernández y Yordin Hernández por Marlon Sequén
- 93′ 2T – Salió Víctor Armas por Jordy Cifuentes
Amonestados en Guastatoya:
- 20′ 2T José Almanza, 31′ 2T Víctor Armas y 50′ 2T Joshua Ubico
Expulsado en Guastatoya:
- 43′ 2T Rubén Escobar (Roja directa)
Cambios en Municipal
- 46′ 1T – Salieron José Martínez por Jefry Bantes y Darwin Torres por José Mena
- 69′ 2T – Salió Rudy Muñoz por Yasnier Matos
- 83′ 2T – Salieron John Méndez por José Morales, Cristian Hernández por Rudy Barrientos y Nelson García por Ariel Lon
Amonestados en Municipal:
- 5′ 2T José Mena, 10′ 2T Nicolás Samayoa y 28′ 2T Aubrey David
Expulsado en Municipal:
- 43′ 2T José Morales (Roja directa)