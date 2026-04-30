Municipal venció 1-0 a Guastatoya en el duelo de ida

En la llave 3 del Clausura, Guastatoya perdió como anfitrión ante Municipal con un marcador 0-1. Con gol de José Mena, en el minuto 27 del segundo tiempo, Municipal definió el destino del encuentro.

El protagonismo de José Mena lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Municipal fue importante por convertir 1 gol.

Darwin Torres también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Municipal fue importante .

El entrenador de Guastatoya, Luis Molina, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Rubén Escobar en el arco; Joshua Ubico, Keyner Agustín, Emanuel Yori y Víctor Armas en la línea defensiva; Yordin Hernández, José Almanza y Denilson Sánchez en el medio; y Nelson García, Víctor Ávalos y Keyshwen Arboine en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mario Acevedo se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Braulio Linares bajo los tres palos; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y Aubrey David en defensa; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Cristian Hernández y Rudy Muñoz en la mitad de cancha; y José Martínez en la delantera.

El partido en el estadio David Cordon Hichos fue dirigido por el árbitro Julio Luna.

Municipal comenzó mejor y sacó ventaja en el encuentro ante Guastatoya. El próximo domingo 3 de mayo se disputará el partido de vuelta para conocer cuál de los equipos clasifica a Semifinales.

Cambios en Guastatoya

71′ 2T – Salieron José Almanza por Kevin Fernández y Yordin Hernández por Marlon Sequén

93′ 2T – Salió Víctor Armas por Jordy Cifuentes

Amonestados en Guastatoya:

20′ 2T José Almanza, 31′ 2T Víctor Armas y 50′ 2T Joshua Ubico

Expulsado en Guastatoya:

43′ 2T Rubén Escobar (Roja directa)

Cambios en Municipal

46′ 1T – Salieron José Martínez por Jefry Bantes y Darwin Torres por José Mena

69′ 2T – Salió Rudy Muñoz por Yasnier Matos

83′ 2T – Salieron John Méndez por José Morales, Cristian Hernández por Rudy Barrientos y Nelson García por Ariel Lon

Amonestados en Municipal:

5′ 2T José Mena, 10′ 2T Nicolás Samayoa y 28′ 2T Aubrey David

Expulsado en Municipal: