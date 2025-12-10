Municipal venció 2-0 a Mictlán y avanza a la semifinal

Municipal se hizo fuerte en el estadio y derrotó 2-0 a Mictlán, por la llave 1 del Apertura. El primer gol fue convertido por el defensor César Calderón a los 15 minutos de la primera mitad, seguido por la anotación de Cristian Hernández en el minuto 13 del segundo tiempo que aseguró la victoria de Municipal.

El protagonismo de César Calderón lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Municipal fue importante por convertir 1 gol.

También fue clave en el estadio , Cristian Hernández. El volante de Municipal se destacó frente a Mictlán ya que convirtió 1 gol.

El entrenador de Municipal, Mario Acevedo, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Braulio Linares en el arco; César Calderón, Cristian Jiménez, Darwin Torres y José Mena en la línea defensiva; Rudy Barrientos, Pedro Altán, Yunior Pérez y Rudy Muñoz en el medio; y José Martínez y Jefry Bantes en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Flavio Da Silva se plantaron con una estrategia 4-5-1 con John Faust bajo los tres palos; Jonas Herrarte, William Ramírez, Renny Folleco y Juan Carlos Escobar en defensa; Cesar Chinchilla, Miguel Ángel Lemus, Guillermo Chavasco, Osman Salguero y Kendel Herrarte en la mitad de cancha; y Ronaldo Dinolis en la delantera.

El partido en el estadio fue dirigido por el árbitro Sergio Reyna Möller.

Municipal aseguró su lugar en Semifinal de esta competencia al vencer al Mictlán y dejarlo fuera del Apertura.

Cambios en Municipal

45′ 2T – Salieron Jefry Bantes por Cristian Hernández, Rudy Barrientos por Jonathan Franco y Darwin Torres por Nicolás Samayoa

61′ 2T – Salió Pedro Altán por John Méndez

73′ 2T – Salió José Martínez por Eddie Hernández

Amonestado en Municipal:

23′ 1T Jefry Bantes

Cambios en Mictlán

67′ 2T – Salió Cesar Chinchilla por William Fajardo

68′ 2T – Salió Kendel Herrarte por Robin Betancourth

85′ 2T – Salieron Renny Folleco por Emerson Cabrera y Miguel Ángel Lemus por Juan Osorio

86′ 2T – Salió Ronaldo Dinolis por Douglas Romero

Amonestados en Mictlán: