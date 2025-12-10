Municipal venció 2-0 a Mictlán y avanza a la semifinal

El protagonismo de César Calderón lo consagró como el mejor jugador del partido. El defensor de Municipal fue importante por convertir 1 gol.
También fue clave en el estadio , Cristian Hernández. El volante de Municipal se destacó frente a Mictlán ya que convirtió 1 gol.
El entrenador de Municipal, Mario Acevedo, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Braulio Linares en el arco; César Calderón, Cristian Jiménez, Darwin Torres y José Mena en la línea defensiva; Rudy Barrientos, Pedro Altán, Yunior Pérez y Rudy Muñoz en el medio; y José Martínez y Jefry Bantes en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Flavio Da Silva se plantaron con una estrategia 4-5-1 con John Faust bajo los tres palos; Jonas Herrarte, William Ramírez, Renny Folleco y Juan Carlos Escobar en defensa; Cesar Chinchilla, Miguel Ángel Lemus, Guillermo Chavasco, Osman Salguero y Kendel Herrarte en la mitad de cancha; y Ronaldo Dinolis en la delantera.
El partido en el estadio fue dirigido por el árbitro Sergio Reyna Möller.
Municipal aseguró su lugar en Semifinal de esta competencia al vencer al Mictlán y dejarlo fuera del Apertura.
Cambios en Municipal
- 45′ 2T – Salieron Jefry Bantes por Cristian Hernández, Rudy Barrientos por Jonathan Franco y Darwin Torres por Nicolás Samayoa
- 61′ 2T – Salió Pedro Altán por John Méndez
- 73′ 2T – Salió José Martínez por Eddie Hernández
Amonestado en Municipal:
- 23′ 1T Jefry Bantes
Cambios en Mictlán
- 67′ 2T – Salió Cesar Chinchilla por William Fajardo
- 68′ 2T – Salió Kendel Herrarte por Robin Betancourth
- 85′ 2T – Salieron Renny Folleco por Emerson Cabrera y Miguel Ángel Lemus por Juan Osorio
- 86′ 2T – Salió Ronaldo Dinolis por Douglas Romero
Amonestados en Mictlán:
- 5′ 1T William Ramírez, 12′ 2T Jonas Herrarte, 34′ 2T Juan Carlos Escobar y 40′ 2T Juan Osorio