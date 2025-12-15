Municipal vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Apertura

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de diciembre, en Semifinal del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 1.
El empate en el primer duelo por la semifinal dejó la serie abierta de cara al encuentro que definirá a uno de los finalistas del Apertura. El ganador se enfrentará al vencedor del duelo entre Aurora FC o Antigua GFC.
Los resultados de Municipal en partidos del Apertura
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio)
- Temporada Regular: Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 0 vs Municipal 1 (3 de agosto)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Comunicaciones 1 (10 de agosto)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto)
- Temporada Regular: Mictlán 0 vs Municipal 0 (31 de agosto)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Mixco 1 (3 de septiembre)
- Temporada Regular: Guastatoya 0 vs Municipal 3 (14 de septiembre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Marquense 0 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Cobán Imperial 1 (12 de octubre)
- Temporada Regular: Comunicaciones 0 vs Municipal 0 (19 de octubre)
- Temporada Regular: Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre)
- Temporada Regular: Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Mictlán 0 (6 de noviembre)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Municipal 0 (9 de noviembre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Guastatoya 0 (26 de noviembre)
- Temporada Regular: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)
- Temporada Regular: Marquense 0 vs Municipal 2 (30 de noviembre)
- Cuartos de Final: Mictlán 0 vs Municipal 1 (6 de diciembre)
- Cuartos de Final: Municipal 2 vs Mictlán 0 (10 de diciembre)
- Semifinal: Achuapa 1 vs Municipal 1 (14 de diciembre)
Los resultados de Achuapa en partidos >
del Apertura
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio)
- Temporada Regular: Marquense 0 vs Achuapa 0 (26 de julio)
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto)
- Temporada Regular: Achuapa 1 vs Aurora FC 2 (10 de agosto)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 2 vs Achuapa 2 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Comunicaciones 1 (24 de agosto)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Achuapa 0 (30 de agosto)
- Temporada Regular: Achuapa 4 vs Xelajú 1 (7 de septiembre)
- Temporada Regular: Mictlán 1 vs Achuapa 0 (13 de septiembre)
- Temporada Regular: Achuapa 3 vs Mixco 2 (22 de octubre)
- Temporada Regular: Guastatoya 0 vs Achuapa 0 (21 de septiembre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre)
- Temporada Regular: Achuapa 0 vs Marquense 0 (12 de noviembre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre)
- Temporada Regular: Aurora FC 2 vs Achuapa 1 (18 de octubre)
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Cobán Imperial 1 (26 de octubre)
- Temporada Regular: Comunicaciones 2 vs Achuapa 0 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Achuapa 0 vs Malacateco 1 (5 de noviembre)
- Temporada Regular: Xelajú 0 vs Achuapa 0 (9 de noviembre)
- Temporada Regular: Achuapa 1 vs Mictlán 0 (16 de noviembre)
- Temporada Regular: Mixco 5 vs Achuapa 1 (22 de noviembre)
- Temporada Regular: Achuapa 1 vs Guastatoya 1 (30 de noviembre)
- Cuartos de Final: Achuapa 3 vs Mixco 2 (7 de diciembre)
- Cuartos de Final: Mixco 0 vs Achuapa 0 (11 de diciembre)
- Semifinal: Achuapa 1 vs Municipal 1 (14 de diciembre)
Horario Municipal y Achuapa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela: 22:00 horas