Municipal vs Achuapa: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Apertura

Municipal y Achuapa definirán el próximo jueves 18 de diciembre su pasaporte a Final del Apertura, tras haber empatado 1 a 1 en el duelo de ida. El encuentro está programado para las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de diciembre, en Semifinal del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 1.

El empate en el primer duelo por la semifinal dejó la serie abierta de cara al encuentro que definirá a uno de los finalistas del Apertura. El ganador se enfrentará al vencedor del duelo entre Aurora FC o Antigua GFC.

Los resultados de Municipal en partidos del Apertura

Temporada Regular : Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio)

: Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio) Temporada Regular : Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio)

: Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio) Temporada Regular : Cobán Imperial 0 vs Municipal 1 (3 de agosto)

: Cobán Imperial 0 vs Municipal 1 (3 de agosto) Temporada Regular : Municipal 1 vs Comunicaciones 1 (10 de agosto)

: Municipal 1 vs Comunicaciones 1 (10 de agosto) Temporada Regular : Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto)

: Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto) Temporada Regular : Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto)

: Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto) Temporada Regular : Mictlán 0 vs Municipal 0 (31 de agosto)

: Mictlán 0 vs Municipal 0 (31 de agosto) Temporada Regular : Municipal 3 vs Mixco 1 (3 de septiembre)

: Municipal 3 vs Mixco 1 (3 de septiembre) Temporada Regular : Guastatoya 0 vs Municipal 3 (14 de septiembre)

: Guastatoya 0 vs Municipal 3 (14 de septiembre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)

: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Marquense 0 (20 de septiembre)

: Municipal 3 vs Marquense 0 (20 de septiembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre)

: Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre)

: Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Cobán Imperial 1 (12 de octubre)

: Municipal 3 vs Cobán Imperial 1 (12 de octubre) Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Municipal 0 (19 de octubre)

: Comunicaciones 0 vs Municipal 0 (19 de octubre) Temporada Regular : Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre)

: Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre)

: Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 1 vs Mictlán 0 (6 de noviembre)

: Municipal 1 vs Mictlán 0 (6 de noviembre) Temporada Regular : Mixco 1 vs Municipal 0 (9 de noviembre)

: Mixco 1 vs Municipal 0 (9 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Guastatoya 0 (26 de noviembre)

: Municipal 3 vs Guastatoya 0 (26 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)

: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre) Temporada Regular : Marquense 0 vs Municipal 2 (30 de noviembre)

: Marquense 0 vs Municipal 2 (30 de noviembre) Cuartos de Final : Mictlán 0 vs Municipal 1 (6 de diciembre)

: Mictlán 0 vs Municipal 1 (6 de diciembre) Cuartos de Final : Municipal 2 vs Mictlán 0 (10 de diciembre)

: Municipal 2 vs Mictlán 0 (10 de diciembre) Semifinal: Achuapa 1 vs Municipal 1 (14 de diciembre)

Los resultados de Achuapa en partidos >

del Apertura

Temporada Regular : Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio)

: Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio) Temporada Regular : Marquense 0 vs Achuapa 0 (26 de julio)

: Marquense 0 vs Achuapa 0 (26 de julio) Temporada Regular : Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto)

: Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto) Temporada Regular : Achuapa 1 vs Aurora FC 2 (10 de agosto)

: Achuapa 1 vs Aurora FC 2 (10 de agosto) Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Achuapa 2 (16 de agosto)

: Cobán Imperial 2 vs Achuapa 2 (16 de agosto) Temporada Regular : Achuapa 2 vs Comunicaciones 1 (24 de agosto)

: Achuapa 2 vs Comunicaciones 1 (24 de agosto) Temporada Regular : Malacateco 2 vs Achuapa 0 (30 de agosto)

: Malacateco 2 vs Achuapa 0 (30 de agosto) Temporada Regular : Achuapa 4 vs Xelajú 1 (7 de septiembre)

: Achuapa 4 vs Xelajú 1 (7 de septiembre) Temporada Regular : Mictlán 1 vs Achuapa 0 (13 de septiembre)

: Mictlán 1 vs Achuapa 0 (13 de septiembre) Temporada Regular : Achuapa 3 vs Mixco 2 (22 de octubre)

: Achuapa 3 vs Mixco 2 (22 de octubre) Temporada Regular : Guastatoya 0 vs Achuapa 0 (21 de septiembre)

: Guastatoya 0 vs Achuapa 0 (21 de septiembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre)

: Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre) Temporada Regular : Achuapa 0 vs Marquense 0 (12 de noviembre)

: Achuapa 0 vs Marquense 0 (12 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre)

: Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre) Temporada Regular : Aurora FC 2 vs Achuapa 1 (18 de octubre)

: Aurora FC 2 vs Achuapa 1 (18 de octubre) Temporada Regular : Achuapa 2 vs Cobán Imperial 1 (26 de octubre)

: Achuapa 2 vs Cobán Imperial 1 (26 de octubre) Temporada Regular : Comunicaciones 2 vs Achuapa 0 (1 de noviembre)

: Comunicaciones 2 vs Achuapa 0 (1 de noviembre) Temporada Regular : Achuapa 0 vs Malacateco 1 (5 de noviembre)

: Achuapa 0 vs Malacateco 1 (5 de noviembre) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Achuapa 0 (9 de noviembre)

: Xelajú 0 vs Achuapa 0 (9 de noviembre) Temporada Regular : Achuapa 1 vs Mictlán 0 (16 de noviembre)

: Achuapa 1 vs Mictlán 0 (16 de noviembre) Temporada Regular : Mixco 5 vs Achuapa 1 (22 de noviembre)

: Mixco 5 vs Achuapa 1 (22 de noviembre) Temporada Regular : Achuapa 1 vs Guastatoya 1 (30 de noviembre)

: Achuapa 1 vs Guastatoya 1 (30 de noviembre) Cuartos de Final : Achuapa 3 vs Mixco 2 (7 de diciembre)

: Achuapa 3 vs Mixco 2 (7 de diciembre) Cuartos de Final : Mixco 0 vs Achuapa 0 (11 de diciembre)

: Mixco 0 vs Achuapa 0 (11 de diciembre) Semifinal: Achuapa 1 vs Municipal 1 (14 de diciembre)

