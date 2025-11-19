Municipal vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Apertura

Deportes

Municipal vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Apertura

Te contamos la previa del duelo Municipal vs Antigua GFC, que se enfrentarán en el estadio Manuel Felipe Carrera el próximo sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas.

|

El duelo correspondiente a la fecha 21 del Apertura se jugará el próximo sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas.

Así llegan Municipal y Antigua GFC

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Mixco. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 2.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Comunicaciones. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 3.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el segundo puesto con 39 puntos (11 PG – 6 PE – 2 PP), mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (12 PG – 3 PE – 5 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Mixco 41 20 13 2 5 10
2 Municipal 39 19 11 6 2 21
3 Antigua GFC 39 20 12 3 5 15
4 Aurora FC 36 20 10 6 4 6
5 Malacateco 28 20 9 1 10 -5

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 20: vs Guastatoya: 26 de noviembre – 19:30 horas
  • Fecha 22: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 22: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Horario Municipal y Antigua GFC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Datafactory Liga Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS