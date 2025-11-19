Municipal vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Apertura

Así llegan Municipal y Antigua GFC
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
Municipal no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Mixco. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 2.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
Antigua GFC llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Comunicaciones. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 3.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.
El local está en el segundo puesto con 39 puntos (11 PG – 6 PE – 2 PP), mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (12 PG – 3 PE – 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|41
|20
|13
|2
|5
|10
|2
|Municipal
|39
|19
|11
|6
|2
|21
|3
|Antigua GFC
|39
|20
|12
|3
|5
|15
|4
|Aurora FC
|36
|20
|10
|6
|4
|6
|5
|Malacateco
|28
|20
|9
|1
|10
|-5
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 20: vs Guastatoya: 26 de noviembre – 19:30 horas
- Fecha 22: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 22: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Horario Municipal y Antigua GFC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas