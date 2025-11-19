Municipal vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 21 del Apertura se jugará el próximo sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas.

Así llegan Municipal y Antigua GFC

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Mixco. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 2.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Antigua GFC llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Comunicaciones. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 3.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el segundo puesto con 39 puntos (11 PG – 6 PE – 2 PP), mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (12 PG – 3 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 41 20 13 2 5 10 2 Municipal 39 19 11 6 2 21 3 Antigua GFC 39 20 12 3 5 15 4 Aurora FC 36 20 10 6 4 6 5 Malacateco 28 20 9 1 10 -5

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 20: vs Guastatoya: 26 de noviembre – 19:30 horas

Fecha 22: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 22: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Horario Municipal y Antigua GFC, según país