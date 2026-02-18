Municipal vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Así llegan Municipal y Antigua GFC
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura
Municipal viene de un resultado igualado, -, ante Cobán Imperial. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 3.
Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura
Antigua GFC viene de empatar – ante Aurora FC. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 2 goles y le han marcado 4 tantos.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de diciembre, en Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Municipal quien ganó 1 a 0.
El local está en el tercer puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG – 2 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (3 PE – 3 PP).
En la siguiente jornada llegará el clásico Chapin, el partido que esperan los fanáticos de Municipal y Comunicaciones. Los eternos rivales se verán las caras el 25 de febrero, a partir de las 19:00 horas.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|2
|Achuapa
|13
|7
|4
|1
|2
|3
|3
|Municipal
|11
|6
|3
|2
|1
|3
|12
|Antigua GFC
|3
|6
|0
|3
|3
|-6
|12
|Municipal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Antigua GFC: 21 de febrero – 18:00 horas
- Fecha 9: vs Comunicaciones: 25 de febrero – 19:00 horas
- Fecha 10: vs Marquense: 28 de febrero – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Municipal: 21 de febrero – 18:00 horas
- Fecha 9: vs Guastatoya: 24 de febrero – 20:00 horas
- Fecha 10: vs Malacateco: 28 de febrero – 20:00 horas
- Fecha 11: vs Achuapa: 4 de marzo – 20:00 horas
- Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Horario Municipal y Antigua GFC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas