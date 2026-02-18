Municipal vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

El cotejo entre Municipal y Antigua GFC, por la fecha 8 del Clausura, se jugará el próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 18:00 horas en el estadio .

Así llegan Municipal y Antigua GFC

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal viene de un resultado igualado, -, ante Cobán Imperial. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 3.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC viene de empatar – ante Aurora FC. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 2 goles y le han marcado 4 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de diciembre, en Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Municipal quien ganó 1 a 0.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG – 2 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (3 PE – 3 PP).

En la siguiente jornada llegará el clásico Chapin, el partido que esperan los fanáticos de Municipal y Comunicaciones. Los eternos rivales se verán las caras el 25 de febrero, a partir de las 19:00 horas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Achuapa 13 7 4 1 2 3 3 Municipal 11 6 3 2 1 3 12 Antigua GFC 3 6 0 3 3 -6 12 Municipal 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Antigua GFC: 21 de febrero – 18:00 horas

Fecha 9: vs Comunicaciones: 25 de febrero – 19:00 horas

Fecha 10: vs Marquense: 28 de febrero – 18:00 horas

Fecha 12: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Municipal: 21 de febrero – 18:00 horas

Fecha 9: vs Guastatoya: 24 de febrero – 20:00 horas

Fecha 10: vs Malacateco: 28 de febrero – 20:00 horas

Fecha 11: vs Achuapa: 4 de marzo – 20:00 horas

Fecha 12: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Horario Municipal y Antigua GFC, según país