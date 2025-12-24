Municipal vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la final del Apertura

Antigua GFC llega más confiado tras ganar por 2 a 0 en la ida y sueña con llegar a levantar la copa, mientras que Municipal no querrá perder su oportunidad cuando este sábado 27 de diciembre se enfrenten en el estadio Manuel Felipe Carrera. El partido por la final del Apertura comenzará a las 18:00 horas.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 21 de diciembre, en Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Antigua GFC quien ganó 2 a 0.

Antigua GFC llega a este partido decisivo luego de vencer por 2-0 en la ida. Municipal está obligado a ganar por una diferencia que le permita asegurar el título.

Los resultados de Municipal en partidos del Apertura

Temporada Regular : Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio)

: Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio) Temporada Regular : Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio)

: Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio) Temporada Regular : Cobán Imperial 0 vs Municipal 1 (3 de agosto)

: Cobán Imperial 0 vs Municipal 1 (3 de agosto) Temporada Regular : Municipal 1 vs Comunicaciones 1 (10 de agosto)

: Municipal 1 vs Comunicaciones 1 (10 de agosto) Temporada Regular : Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto)

: Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto) Temporada Regular : Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto)

: Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto) Temporada Regular : Mictlán 0 vs Municipal 0 (31 de agosto)

: Mictlán 0 vs Municipal 0 (31 de agosto) Temporada Regular : Municipal 3 vs Mixco 1 (3 de septiembre)

: Municipal 3 vs Mixco 1 (3 de septiembre) Temporada Regular : Guastatoya 0 vs Municipal 3 (14 de septiembre)

: Guastatoya 0 vs Municipal 3 (14 de septiembre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)

: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Marquense 0 (20 de septiembre)

: Municipal 3 vs Marquense 0 (20 de septiembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre)

: Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre)

: Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Cobán Imperial 1 (12 de octubre)

: Municipal 3 vs Cobán Imperial 1 (12 de octubre) Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Municipal 0 (19 de octubre)

: Comunicaciones 0 vs Municipal 0 (19 de octubre) Temporada Regular : Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre)

: Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre)

: Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 1 vs Mictlán 0 (6 de noviembre)

: Municipal 1 vs Mictlán 0 (6 de noviembre) Temporada Regular : Mixco 1 vs Municipal 0 (9 de noviembre)

: Mixco 1 vs Municipal 0 (9 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 3 vs Guastatoya 0 (26 de noviembre)

: Municipal 3 vs Guastatoya 0 (26 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)

: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre) Temporada Regular : Marquense 0 vs Municipal 2 (30 de noviembre)

: Marquense 0 vs Municipal 2 (30 de noviembre) Cuartos de Final : Mictlán 0 vs Municipal 1 (6 de diciembre)

: Mictlán 0 vs Municipal 1 (6 de diciembre) Cuartos de Final : Municipal 2 vs Mictlán 0 (10 de diciembre)

: Municipal 2 vs Mictlán 0 (10 de diciembre) Semifinal : Achuapa 1 vs Municipal 1 (14 de diciembre)

: Achuapa 1 vs Municipal 1 (14 de diciembre) Semifinal : Municipal 3 vs Achuapa 0 (18 de diciembre)

: Municipal 3 vs Achuapa 0 (18 de diciembre) Final: Antigua GFC 2 vs Municipal 0 (21 de diciembre)

Los resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura

Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Marquense 0 (19 de julio)

: Antigua GFC 3 vs Marquense 0 (19 de julio) Temporada Regular : Xelajú 0 vs Antigua GFC 2 (25 de julio)

: Xelajú 0 vs Antigua GFC 2 (25 de julio) Temporada Regular : Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto)

: Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Mictlán 0 (9 de agosto)

: Antigua GFC 2 vs Mictlán 0 (9 de agosto) Temporada Regular : Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto)

: Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Mixco 1 (22 de agosto)

: Antigua GFC 2 vs Mixco 1 (22 de agosto) Temporada Regular : Cobán Imperial 2 vs Antigua GFC 2 (31 de agosto)

: Cobán Imperial 2 vs Antigua GFC 2 (31 de agosto) Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Guastatoya 1 (6 de septiembre)

: Antigua GFC 3 vs Guastatoya 1 (6 de septiembre) Temporada Regular : Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 3 (13 de septiembre)

: Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 3 (13 de septiembre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)

: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre) Temporada Regular : Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre)

: Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre) Temporada Regular : Marquense 3 vs Antigua GFC 2 (15 de octubre)

: Marquense 3 vs Antigua GFC 2 (15 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Xelajú 1 (5 de octubre)

: Antigua GFC 2 vs Xelajú 1 (5 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre)

: Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre) Temporada Regular : Mictlán 1 vs Antigua GFC 2 (18 de octubre)

: Mictlán 1 vs Antigua GFC 2 (18 de octubre) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre)

: Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre) Temporada Regular : Mixco 0 vs Antigua GFC 1 (1 de noviembre)

: Mixco 0 vs Antigua GFC 1 (1 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de noviembre)

: Antigua GFC 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de noviembre) Temporada Regular : Guastatoya 0 vs Antigua GFC 3 (9 de noviembre)

: Guastatoya 0 vs Antigua GFC 3 (9 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 3 vs Comunicaciones 1 (16 de noviembre)

: Antigua GFC 3 vs Comunicaciones 1 (16 de noviembre) Temporada Regular : Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)

: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre) Temporada Regular : Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre)

: Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre) Cuartos de Final : Xelajú 1 vs Antigua GFC 0 (8 de diciembre)

: Xelajú 1 vs Antigua GFC 0 (8 de diciembre) Cuartos de Final : Antigua GFC 2 vs Xelajú 0 (11 de diciembre)

: Antigua GFC 2 vs Xelajú 0 (11 de diciembre) Semifinal : Aurora FC 0 vs Antigua GFC 1 (14 de diciembre)

: Aurora FC 0 vs Antigua GFC 1 (14 de diciembre) Semifinal : Antigua GFC 4 vs Aurora FC 2 (17 de diciembre)

: Antigua GFC 4 vs Aurora FC 2 (17 de diciembre) Final: Antigua GFC 2 vs Municipal 0 (21 de diciembre)

Horario Municipal y Antigua GFC, según país