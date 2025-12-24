Municipal vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la final del Apertura

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 21 de diciembre, en Final del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Antigua GFC quien ganó 2 a 0.
Antigua GFC llega a este partido decisivo luego de vencer por 2-0 en la ida. Municipal está obligado a ganar por una diferencia que le permita asegurar el título.
Los resultados de Municipal en partidos del Apertura
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Municipal 2 (20 de julio)
- Temporada Regular: Municipal 2 vs Aurora FC 1 (26 de julio)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 0 vs Municipal 1 (3 de agosto)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Comunicaciones 1 (10 de agosto)
- Temporada Regular: Malacateco 2 vs Municipal 3 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Xelajú 1 (23 de agosto)
- Temporada Regular: Mictlán 0 vs Municipal 0 (31 de agosto)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Mixco 1 (3 de septiembre)
- Temporada Regular: Guastatoya 0 vs Municipal 3 (14 de septiembre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Marquense 0 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Achuapa 0 (27 de septiembre)
- Temporada Regular: Aurora FC 1 vs Municipal 0 (5 de octubre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Cobán Imperial 1 (12 de octubre)
- Temporada Regular: Comunicaciones 0 vs Municipal 0 (19 de octubre)
- Temporada Regular: Municipal 4 vs Malacateco 1 (25 de octubre)
- Temporada Regular: Xelajú 0 vs Municipal 3 (2 de noviembre)
- Temporada Regular: Municipal 1 vs Mictlán 0 (6 de noviembre)
- Temporada Regular: Mixco 1 vs Municipal 0 (9 de noviembre)
- Temporada Regular: Municipal 3 vs Guastatoya 0 (26 de noviembre)
- Temporada Regular: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)
- Temporada Regular: Marquense 0 vs Municipal 2 (30 de noviembre)
- Cuartos de Final: Mictlán 0 vs Municipal 1 (6 de diciembre)
- Cuartos de Final: Municipal 2 vs Mictlán 0 (10 de diciembre)
- Semifinal: Achuapa 1 vs Municipal 1 (14 de diciembre)
- Semifinal: Municipal 3 vs Achuapa 0 (18 de diciembre)
- Final: Antigua GFC 2 vs Municipal 0 (21 de diciembre)
Los resultados de Antigua GFC en partidos del Apertura
- Temporada Regular: Antigua GFC 3 vs Marquense 0 (19 de julio)
- Temporada Regular: Xelajú 0 vs Antigua GFC 2 (25 de julio)
- Temporada Regular: Achuapa 2 vs Antigua GFC 0 (2 de agosto)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Mictlán 0 (9 de agosto)
- Temporada Regular: Aurora FC 3 vs Antigua GFC 2 (16 de agosto)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Mixco 1 (22 de agosto)
- Temporada Regular: Cobán Imperial 2 vs Antigua GFC 2 (31 de agosto)
- Temporada Regular: Antigua GFC 3 vs Guastatoya 1 (6 de septiembre)
- Temporada Regular: Comunicaciones 0 vs Antigua GFC 3 (13 de septiembre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Municipal 1 (17 de septiembre)
- Temporada Regular: Malacateco 3 vs Antigua GFC 1 (20 de septiembre)
- Temporada Regular: Marquense 3 vs Antigua GFC 2 (15 de octubre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Xelajú 1 (5 de octubre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Achuapa 0 (11 de octubre)
- Temporada Regular: Mictlán 1 vs Antigua GFC 2 (18 de octubre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 1 vs Aurora FC 2 (25 de octubre)
- Temporada Regular: Mixco 0 vs Antigua GFC 1 (1 de noviembre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de noviembre)
- Temporada Regular: Guastatoya 0 vs Antigua GFC 3 (9 de noviembre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 3 vs Comunicaciones 1 (16 de noviembre)
- Temporada Regular: Municipal 2 vs Antigua GFC 1 (22 de noviembre)
- Temporada Regular: Antigua GFC 2 vs Malacateco 0 (30 de noviembre)
- Cuartos de Final: Xelajú 1 vs Antigua GFC 0 (8 de diciembre)
- Cuartos de Final: Antigua GFC 2 vs Xelajú 0 (11 de diciembre)
- Semifinal: Aurora FC 0 vs Antigua GFC 1 (14 de diciembre)
- Semifinal: Antigua GFC 4 vs Aurora FC 2 (17 de diciembre)
- Final: Antigua GFC 2 vs Municipal 0 (21 de diciembre)
Horario Municipal y Antigua GFC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas