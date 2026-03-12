Municipal vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Así llegan Municipal y Aurora FC
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura
Municipal recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Mictlán. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 6 goles y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aurora FC y Xelajú, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 empates. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó en empate a 2.
El local se ubica en el cuarto puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (3 PG – 5 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Comunicaciones
|25
|12
|8
|1
|3
|7
|2
|Cobán Imperial
|22
|12
|6
|4
|2
|9
|3
|Xelajú
|19
|12
|5
|4
|3
|8
|4
|Municipal
|18
|12
|5
|3
|4
|3
|5
|Mixco
|16
|12
|4
|4
|4
|-2
|6
|Aurora FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Aurora FC
|14
|12
|3
|5
|4
|-5
|12
|Municipal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 14: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 14: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Municipal y Aurora FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas