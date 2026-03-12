Municipal vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

A partir de las 17:00 horas el próximo domingo 15 de marzo, Aurora FC visita a Municipal en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Así llegan Municipal y Aurora FC

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Mictlán. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 6 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aurora FC y Xelajú, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 empates. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el cuarto puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (3 PG – 5 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Comunicaciones 25 12 8 1 3 7 2 Cobán Imperial 22 12 6 4 2 9 3 Xelajú 19 12 5 4 3 8 4 Municipal 18 12 5 3 4 3 5 Mixco 16 12 4 4 4 -2 1 Comunicaciones 25 12 8 1 3 7 2 Cobán Imperial 22 12 6 4 2 9 3 Xelajú 19 12 5 4 3 8 4 Municipal 18 12 5 3 4 3 5 Mixco 16 12 4 4 4 -2 6 Aurora FC 0 0 0 0 0 0 9 Aurora FC 14 12 3 5 4 -5 12 Municipal 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 14: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 14: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

