Municipal vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Así llegan Municipal y Cobán Imperial
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
Municipal busca levantarse de su derrota ante Aurora FC en el Municipal Guillermo Slowing. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 10 goles marcados y con 2 en su arco.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
En la jornada anterior, Cobán Imperial derrotó 2-1 a Guastatoya. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 7 en su arco.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal lo ganó por 0 a 1.
El local está puntero y alcanzó 26 puntos (7 PG – 5 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (4 PG – 3 PE – 6 PP).
En la próxima fecha, Municipal se enfrentará a su eterno rival, Comunicaciones, durante una nueva edición del clásico Chapin. El esperado duelo se jugará el 11 de octubre, en el estadio Estadio Cementos Progreso.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|3
|Antigua GFC
|23
|12
|7
|2
|3
|9
|4
|Aurora FC
|22
|12
|6
|4
|2
|5
|8
|Cobán Imperial
|15
|13
|4
|3
|6
|-3
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Horario Municipal y Cobán Imperial, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas