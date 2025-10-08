Municipal vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

El juego entre Municipal y Cobán Imperial se disputará el próximo sábado 11 de octubre por la fecha 14 del Apertura, a partir de las 17:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Así llegan Municipal y Cobán Imperial

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal busca levantarse de su derrota ante Aurora FC en el Municipal Guillermo Slowing. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 10 goles marcados y con 2 en su arco.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Cobán Imperial derrotó 2-1 a Guastatoya. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 7 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal lo ganó por 0 a 1.

El local está puntero y alcanzó 26 puntos (7 PG – 5 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (4 PG – 3 PE – 6 PP).

En la próxima fecha, Municipal se enfrentará a su eterno rival, Comunicaciones, durante una nueva edición del clásico Chapin. El esperado duelo se jugará el 11 de octubre, en el estadio Estadio Cementos Progreso.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Mixco 26 12 8 2 2 6 3 Antigua GFC 23 12 7 2 3 9 4 Aurora FC 22 12 6 4 2 5 8 Cobán Imperial 15 13 4 3 6 -3

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Horario Municipal y Cobán Imperial, según país