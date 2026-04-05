Cobán Imperial busca derrotar a Municipal para subirse al liderato

Por la fecha 18 del Clausura, Municipal se mide hoy frente a Cobán Imperial, a partir de las 18:00 horas en el estadio Mateo Flores.

Así llegan Municipal y Cobán Imperial

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal ganó el encuentro previo ante Achuapa por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 9 goles a favor.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Cobán Imperial y Aurora FC, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó en empate a 0.

El local se ubica puntero con 28 puntos (8 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante tiene 27 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (7 PG – 6 PE – 4 PP).

Mario Escobar Toca es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 28 17 8 4 5 6 2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2 3 Xelajú 27 17 7 6 4 11 4 Cobán Imperial 27 17 7 6 4 8 1 Municipal 28 17 8 4 5 6 2 Comunicaciones 28 17 9 1 7 2 3 Xelajú 27 17 7 6 4 11 4 Cobán Imperial 27 17 7 6 4 8 12 Municipal 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 19: vs Antigua GFC: 11 de abril – 19:00 horas

Fecha 20: vs Comunicaciones: 15 de abril – 20:00 horas

Fecha 21: vs Marquense: 18 de abril – 20:00 horas

Fecha 22: vs Mixco: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 19: vs Guastatoya: 12 de abril – 14:00 horas

Fecha 20: vs Malacateco: 16 de abril – 19:00 horas

Fecha 21: vs Achuapa: 19 de abril – 15:00 horas

Fecha 22: vs Xelajú: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Municipal y Cobán Imperial, según país