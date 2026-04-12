Municipal vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Clausura

El juego entre Municipal y Comunicaciones se disputará el próximo miércoles 15 de abril por la fecha 20 del Clausura, a partir de las 20:00 horas en el estadio .

Así llegan Municipal y Comunicaciones

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal busca levantarse de su derrota ante Antigua GFC en el . En los duelos recientes, ha ganado 2 y empatado 2, con 4 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Comunicaciones derrotó 1-0 a Aurora FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Comunicaciones lo ganó por 1 a 0.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 29 puntos (8 PG – 5 PE – 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (10 PG – 2 PE – 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 1 Comunicaciones 32 19 10 2 7 3 2 Mixco 32 19 9 5 5 3 3 Xelajú 30 19 8 6 5 10 11 Comunicaciones 0 0 0 0 0 0 12 Municipal 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Marquense: 18 de abril – 20:00 horas

Fecha 22: vs Mixco: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 21: vs Guastatoya: 18 de abril – 18:00 horas

Fecha 22: vs Malacateco: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Municipal y Comunicaciones, según país