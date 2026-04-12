Municipal vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Clausura

Así llegan Municipal y Comunicaciones
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura
Municipal busca levantarse de su derrota ante Antigua GFC en el . En los duelos recientes, ha ganado 2 y empatado 2, con 4 goles marcados y con 3 en su arco.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura
En la jornada anterior, Comunicaciones derrotó 1-0 a Aurora FC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 5 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Comunicaciones lo ganó por 1 a 0.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 29 puntos (8 PG – 5 PE – 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (10 PG – 2 PE – 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|2
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|1
|Comunicaciones
|32
|19
|10
|2
|7
|3
|2
|Mixco
|32
|19
|9
|5
|5
|3
|3
|Xelajú
|30
|19
|8
|6
|5
|10
|11
|Comunicaciones
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Municipal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Marquense: 18 de abril – 20:00 horas
- Fecha 22: vs Mixco: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 21: vs Guastatoya: 18 de abril – 18:00 horas
- Fecha 22: vs Malacateco: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Municipal y Comunicaciones, según país
- Argentina: 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas