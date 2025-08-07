Municipal vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 4 del Apertura se jugará el próximo domingo 10 de agosto a las 17:00 horas.

Así llegan Municipal y Comunicaciones

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal derrotó por 1 a 0 a Cobán Imperial en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 2 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

Comunicaciones sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Guastatoya. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 1 derrota. Ha convertido 4 goles y ha recibido 3 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Comunicaciones resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el segundo puesto con 7 puntos (2 PG – 1 PE), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (1 PG – 1 PE – 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Mario Escobar Toca.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 9 3 3 0 0 3 2 Municipal 7 3 2 1 0 2 3 Antigua GFC 6 3 2 0 1 3 4 Achuapa 5 3 1 2 0 2 5 Comunicaciones 4 3 1 1 1 1

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 5: vs Malacateco: 16 de agosto – 20:00 horas

Fecha 6: vs Xelajú: 23 de agosto – 18:00 horas

Fecha 7: vs Mictlán: 31 de agosto – 18:00 horas

Fecha 8: vs Mixco: 3 de septiembre – 19:00 horas

Fecha 9: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 5: vs Marquense: 17 de agosto – 17:00 horas

Fecha 6: vs Achuapa: 24 de agosto – 14:00 horas

Fecha 7: vs Aurora FC: 30 de agosto – 17:00 horas

Fecha 8: vs Cobán Imperial: 3 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 9: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Horario Municipal y Comunicaciones, según país