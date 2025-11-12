Municipal vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Apertura

A partir de las 17:00 horas el próximo sábado 15 de noviembre, Guastatoya visita a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera, por el duelo correspondiente a la fecha 20 del Apertura.

Así llegan Municipal y Guastatoya

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Mixco. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 empatado. Ha recibido 2 goles y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya cayó derrotado 0 a 3 ante Antigua GFC. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez y ganó 3. Ha marcado 6 goles y recibió 7.

El historial de los 5 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 5 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal se impuso por 0 a 3.

El local se ubica puntero con 39 puntos (11 PG – 6 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 39 19 11 6 2 21 2 Mixco 38 19 12 2 5 9 3 Antigua GFC 36 19 11 3 5 13 4 Aurora FC 33 19 9 6 4 5 12 Guastatoya 18 19 5 3 11 -16

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 21: vs Antigua GFC: 22 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 22: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 21: vs Marquense: 23 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 22: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Horario Municipal y Guastatoya, según país