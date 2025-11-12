Municipal vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Apertura

Así llegan Municipal y Guastatoya
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
Municipal recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Mixco. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 empatado. Ha recibido 2 goles y registró 8 a favor.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya cayó derrotado 0 a 3 ante Antigua GFC. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez y ganó 3. Ha marcado 6 goles y recibió 7.
El historial de los 5 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 5 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal se impuso por 0 a 3.
El local se ubica puntero con 39 puntos (11 PG – 6 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (5 PG – 3 PE – 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|39
|19
|11
|6
|2
|21
|2
|Mixco
|38
|19
|12
|2
|5
|9
|3
|Antigua GFC
|36
|19
|11
|3
|5
|13
|4
|Aurora FC
|33
|19
|9
|6
|4
|5
|12
|Guastatoya
|18
|19
|5
|3
|11
|-16
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 21: vs Antigua GFC: 22 de noviembre – 18:00 horas
- Fecha 22: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 21: vs Marquense: 23 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 22: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Horario Municipal y Guastatoya, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas