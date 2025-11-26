Municipal vs. Guastatoya: Sigue el en vivo del partido reprogramado de la fecha 20 del Apertura 2025

El cuadro Municipal recibe esta noche a Guastatoya en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, en el juego reprogramado por la jornada 20 del Torneo Apertura 2025.

Los dirigidos por el nicaragüense Mario Acevedo llegan a este encuentro con la posibilidad de recuperar el liderato del certamen nacional si vencen al cuadro “pecho amarillo”.

Por su parte, Guastatoya llega motivado tras haber goleado 5-0 a Marquense en la jornada anterior. Una victoria como visitante frente a los rojos lo colocaría en una posición idónea para clasificarse a la liguilla del torneo.

El encuentro programado para las 19:30 horas promete emociones durante los 90 minutos, ambos equipos saldrán a buscar la victoria desde el silbatazo inicial: Municipal con el objetivo de recuperar el liderato de la tabla y Guastatoya con la intención de dar la sorpresa y meterse en zona de clasificación.