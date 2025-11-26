Fútbol Nacional
Municipal vs. Guastatoya: Sigue el en vivo del partido reprogramado de la fecha 20 del Apertura 2025
Municipal recibe esta noche al cuadro de Guastatoya en el estadio Manuel Felipe Carrera en el encuentro reprogramado de la jornada 20 del torneo Apertura 2025.
El cuadro Municipal recibe esta noche a Guastatoya en el estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, en el juego reprogramado por la jornada 20 del Torneo Apertura 2025.
Los dirigidos por el nicaragüense Mario Acevedo llegan a este encuentro con la posibilidad de recuperar el liderato del certamen nacional si vencen al cuadro “pecho amarillo”.
Por su parte, Guastatoya llega motivado tras haber goleado 5-0 a Marquense en la jornada anterior. Una victoria como visitante frente a los rojos lo colocaría en una posición idónea para clasificarse a la liguilla del torneo.
El encuentro programado para las 19:30 horas promete emociones durante los 90 minutos, ambos equipos saldrán a buscar la victoria desde el silbatazo inicial: Municipal con el objetivo de recuperar el liderato de la tabla y Guastatoya con la intención de dar la sorpresa y meterse en zona de clasificación.