Municipal vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Deportes

En la previa de Municipal vs Malacateco, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 15 de octubre en el estadio Manuel Felipe Carrera.

El próximo miércoles 15 de octubre, Malacateco visita a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Apertura.

Así llegan Municipal y Malacateco

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal viene de empatar ante Cobán Imperial por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 2 goles marcados y 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

El anterior partido jugado por Malacateco acabó en empate por – ante Mixco. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal se quedó con la victoria por 2 a 3.

El anfitrión está puntero con 26 puntos (7 PG – 5 PE – 1 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (5 PG – 1 PE – 7 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Municipal 26 13 7 5 1 13
2 Antigua GFC 26 13 8 2 3 10
3 Mixco 26 12 8 2 2 6
4 Aurora FC 22 12 6 4 2 5
7 Malacateco 16 13 5 1 7 -2

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Comunicaciones: 19 de octubre – 17:00 horas
  • Fecha 18: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Guastatoya: 19 de octubre – 19:30 horas
  • Fecha 18: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Horario Municipal y Malacateco, según país

