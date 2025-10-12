Municipal vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

El próximo miércoles 15 de octubre, Malacateco visita a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Apertura.

Así llegan Municipal y Malacateco

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal viene de empatar ante Cobán Imperial por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 2 goles marcados y 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

El anterior partido jugado por Malacateco acabó en empate por – ante Mixco. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal se quedó con la victoria por 2 a 3.

El anfitrión está puntero con 26 puntos (7 PG – 5 PE – 1 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (5 PG – 1 PE – 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Antigua GFC 26 13 8 2 3 10 3 Mixco 26 12 8 2 2 6 4 Aurora FC 22 12 6 4 2 5 7 Malacateco 16 13 5 1 7 -2

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Comunicaciones: 19 de octubre – 17:00 horas

Fecha 18: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Guastatoya: 19 de octubre – 19:30 horas

Fecha 18: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Horario Municipal y Malacateco, según país