Municipal vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Así llegan Municipal y Malacateco
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
Municipal viene de empatar ante Cobán Imperial por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 2 goles marcados y 7 en el arco rival.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura
El anterior partido jugado por Malacateco acabó en empate por – ante Mixco. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Municipal se quedó con la victoria por 2 a 3.
El anfitrión está puntero con 26 puntos (7 PG – 5 PE – 1 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (5 PG – 1 PE – 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Antigua GFC
|26
|13
|8
|2
|3
|10
|3
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|4
|Aurora FC
|22
|12
|6
|4
|2
|5
|7
|Malacateco
|16
|13
|5
|1
|7
|-2
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 16: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Comunicaciones: 19 de octubre – 17:00 horas
- Fecha 18: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Guastatoya: 19 de octubre – 19:30 horas
- Fecha 18: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar