Municipal vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

Así llegan Municipal y Malacateco
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura
En la jornada previa, Municipal igualó 1-1 el juego ante Guastatoya. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 8 goles y marcó 7 tantos en el rival.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura
En la fecha anterior, Malacateco logró empatar 1-1 ante Aurora FC..
El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Municipal fue el ganador por 1 a 3.
El local está en el quinto puesto con 22 puntos (6 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG – 4 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Xelajú
|26
|15
|7
|5
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|4
|Mixco
|23
|15
|6
|5
|4
|0
|5
|Municipal
|22
|15
|6
|4
|5
|4
|1
|Xelajú
|26
|15
|7
|5
|3
|12
|2
|Cobán Imperial
|26
|15
|7
|5
|3
|9
|3
|Comunicaciones
|25
|15
|8
|1
|6
|2
|4
|Mixco
|23
|15
|6
|5
|4
|0
|5
|Municipal
|22
|15
|6
|4
|5
|4
|8
|Malacateco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Malacateco
|13
|15
|3
|4
|8
|-6
|12
|Municipal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Achuapa: 2 de abril – 15:00 horas
- Fecha 18: vs Cobán Imperial: 5 de abril – 18:00 horas
- Fecha 19: vs Antigua GFC: 11 de abril – 19:00 horas
- Fecha 20: vs Comunicaciones: 15 de abril – 20:00 horas
- Fecha 21: vs Marquense: 18 de abril – 20:00 horas
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 17: vs Guastatoya: 2 de abril – 19:00 horas
- Fecha 18: vs Xelajú: 5 de abril – 20:00 horas
- Fecha 19: vs Achuapa: 12 de abril – 16:00 horas
- Fecha 20: vs Cobán Imperial: 16 de abril – 19:00 horas
- Fecha 21: vs Antigua GFC: 19 de abril – 19:00 horas
Horario Municipal y Malacateco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas