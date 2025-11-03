Municipal vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

Así llegan Municipal y Mictlán
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.
Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura
En su visita anterior, Municipal empató por 1 con Xelajú. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 8 goles marcados y con 4 en su valla.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
A Mictlán no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Guastatoya. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 victoria, tiene 8 goles a favor y ha recibido 11 en contra.
Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 0-0.
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 34 puntos (9 PG – 7 PE – 1 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (5 PG – 4 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|17
|11
|2
|4
|9
|2
|Municipal
|34
|17
|9
|7
|1
|18
|3
|Antigua GFC
|32
|17
|10
|2
|5
|10
|4
|Aurora FC
|32
|17
|9
|5
|3
|6
|8
|Mictlán
|19
|17
|5
|4
|8
|-4
Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Mixco: 9 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 21: vs Antigua GFC: 22 de noviembre – 18:00 horas
- Fecha 22: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Marquense: 8 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Achuapa: 16 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Aurora FC: 22 de noviembre – 16:00 horas
- Fecha 22: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Horario Municipal y Mictlán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas