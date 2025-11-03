Municipal vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

El duelo entre Municipal y Mictlán correspondiente a la fecha 18 se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera desde las 19:00 horas, el jueves 6 de noviembre.

Así llegan Municipal y Mictlán

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

En su visita anterior, Municipal empató por 1 con Xelajú. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 8 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

A Mictlán no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Guastatoya. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 victoria, tiene 8 goles a favor y ha recibido 11 en contra.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 34 puntos (9 PG – 7 PE – 1 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (5 PG – 4 PE – 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 17 11 2 4 9 2 Municipal 34 17 9 7 1 18 3 Antigua GFC 32 17 10 2 5 10 4 Aurora FC 32 17 9 5 3 6 8 Mictlán 19 17 5 4 8 -4

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Mixco: 9 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 21: vs Antigua GFC: 22 de noviembre – 18:00 horas

Fecha 22: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Marquense: 8 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Achuapa: 16 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Aurora FC: 22 de noviembre – 16:00 horas

Fecha 22: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Horario Municipal y Mictlán, según país