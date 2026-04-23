Municipal vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Clausura

Mixco y Municipal se enfrentarán en el estadio el próximo domingo 26 de abril desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 22 del Clausura.

Así llegan Municipal y Mixco

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal venció por 3-1 a Marquense. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Mixco en partidos del Clausura

Mixco viene de un triunfo 4 a 0 frente a Aurora FC. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 11 goles y le metieron 5 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Mixco se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 35 puntos (10 PG – 5 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (10 PG – 6 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 20 10 5 5 7 2 Comunicaciones 35 20 11 2 7 4 3 Xelajú 33 20 9 6 5 11 5 Municipal 32 20 9 5 6 7 1 Mixco 35 20 10 5 5 7 2 Comunicaciones 35 20 11 2 7 4 3 Xelajú 33 20 9 6 5 11 4 Antigua GFC 33 20 9 6 5 8 6 Mixco 1 1 0 1 0 0

Horario Municipal y Mixco, según país