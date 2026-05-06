Municipal vs Mixco: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 del Clausura

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de mayo, en Semifinales del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y firmaron un empate en 0.

Municipal tropezó en el primer duelo por las semifinales, con un marcador 0 a , y tiene la presión de revertir el resultado para llegar a jugar la final. sostener la ventaja para enfrentar a Comunicaciones o a Xelajú en la definición del campeonato.

Próximo partido de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Llave 1: vs Mixco: 9 de mayo – 18:00 horas

Próximo partido de Mixco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Llave 1: vs Municipal: 9 de mayo – 18:00 horas

Los resultados de Municipal en partidos del Clausura

Temporada Regular : Municipal 1 vs Mictlán 2 (22 de enero)

: Municipal 1 vs Mictlán 2 (22 de enero) Temporada Regular : Aurora FC 2 vs Municipal 2 (25 de enero)

: Aurora FC 2 vs Municipal 2 (25 de enero) Temporada Regular : Municipal 1 vs Xelajú 0 (28 de enero)

: Municipal 1 vs Xelajú 0 (28 de enero) Temporada Regular : Municipal 2 vs Guastatoya 1 (31 de enero)

: Municipal 2 vs Guastatoya 1 (31 de enero) Temporada Regular : Malacateco 1 vs Municipal 3 (6 de febrero)

: Malacateco 1 vs Municipal 3 (6 de febrero) Temporada Regular : Municipal 1 vs Achuapa 1 (14 de febrero)

: Municipal 1 vs Achuapa 1 (14 de febrero) Temporada Regular : Cobán Imperial 0 vs Municipal 0 (18 de febrero)

: Cobán Imperial 0 vs Municipal 0 (18 de febrero) Temporada Regular : Municipal 4 vs Antigua GFC 2 (21 de febrero)

: Municipal 4 vs Antigua GFC 2 (21 de febrero) Temporada Regular : Comunicaciones 1 vs Municipal 0 (25 de febrero)

: Comunicaciones 1 vs Municipal 0 (25 de febrero) Temporada Regular : Municipal 1 vs Marquense 0 (28 de febrero)

: Municipal 1 vs Marquense 0 (28 de febrero) Temporada Regular : Mixco 1 vs Municipal 0 (4 de marzo)

: Mixco 1 vs Municipal 0 (4 de marzo) Temporada Regular : Mictlán 2 vs Municipal 1 (8 de marzo)

: Mictlán 2 vs Municipal 1 (8 de marzo) Temporada Regular : Municipal 4 vs Aurora FC 1 (15 de marzo)

: Municipal 4 vs Aurora FC 1 (15 de marzo) Temporada Regular : Xelajú 3 vs Municipal 1 (19 de marzo)

: Xelajú 3 vs Municipal 1 (19 de marzo) Temporada Regular : Guastatoya 1 vs Municipal 1 (22 de marzo)

: Guastatoya 1 vs Municipal 1 (22 de marzo) Temporada Regular : Municipal 1 vs Malacateco 0 (28 de marzo)

: Municipal 1 vs Malacateco 0 (28 de marzo) Temporada Regular : Achuapa 1 vs Municipal 2 (2 de abril)

: Achuapa 1 vs Municipal 2 (2 de abril) Temporada Regular : Municipal 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de abril)

: Municipal 0 vs Cobán Imperial 0 (5 de abril) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Municipal 0 (11 de abril)

: Antigua GFC 1 vs Municipal 0 (11 de abril) Temporada Regular : Marquense 1 vs Municipal 3 (19 de abril)

: Marquense 1 vs Municipal 3 (19 de abril) Temporada Regular : Municipal 1 vs Comunicaciones 0 (15 de abril)

: Municipal 1 vs Comunicaciones 0 (15 de abril) Temporada Regular : Municipal 3 vs Mixco 0 (26 de abril)

: Municipal 3 vs Mixco 0 (26 de abril) Cuartos de Final : Guastatoya 0 vs Municipal 1 (30 de abril)

: Guastatoya 0 vs Municipal 1 (30 de abril) Cuartos de Final: Municipal 2 vs Guastatoya 0 (3 de mayo)

Los resultados de Mixco en partidos >

del Clausura

Temporada Regular : Guastatoya 2 vs Mixco 0 (22 de enero)

: Guastatoya 2 vs Mixco 0 (22 de enero) Temporada Regular : Mixco 1 vs Malacateco 0 (25 de enero)

: Mixco 1 vs Malacateco 0 (25 de enero) Temporada Regular : Achuapa 2 vs Mixco 0 (28 de enero)

: Achuapa 2 vs Mixco 0 (28 de enero) Temporada Regular : Mixco 1 vs Cobán Imperial 1 (31 de enero)

: Mixco 1 vs Cobán Imperial 1 (31 de enero) Temporada Regular : Antigua GFC 1 vs Mixco 2 (8 de febrero)

: Antigua GFC 1 vs Mixco 2 (8 de febrero) Temporada Regular : Mixco 2 vs Comunicaciones 2 (14 de febrero)

: Mixco 2 vs Comunicaciones 2 (14 de febrero) Temporada Regular : Marquense 2 vs Mixco 1 (19 de febrero)

: Marquense 2 vs Mixco 1 (19 de febrero) Temporada Regular : Xelajú 2 vs Mixco 1 (22 de febrero)

: Xelajú 2 vs Mixco 1 (22 de febrero) Temporada Regular : Mixco 2 vs Mictlán 2 (26 de febrero)

: Mixco 2 vs Mictlán 2 (26 de febrero) Temporada Regular : Aurora FC 1 vs Mixco 1 (1 de marzo)

: Aurora FC 1 vs Mixco 1 (1 de marzo) Temporada Regular : Mixco 1 vs Municipal 0 (4 de marzo)

: Mixco 1 vs Municipal 0 (4 de marzo) Temporada Regular : Mixco 1 vs Guastatoya 0 (7 de marzo)

: Mixco 1 vs Guastatoya 0 (7 de marzo) Temporada Regular : Malacateco 1 vs Mixco 2 (14 de marzo)

: Malacateco 1 vs Mixco 2 (14 de marzo) Temporada Regular : Mixco 1 vs Achuapa 0 (18 de marzo)

: Mixco 1 vs Achuapa 0 (18 de marzo) Temporada Regular : Cobán Imperial 1 vs Mixco 1 (21 de marzo)

: Cobán Imperial 1 vs Mixco 1 (21 de marzo) Temporada Regular : Mixco 2 vs Antigua GFC 1 (28 de marzo)

: Mixco 2 vs Antigua GFC 1 (28 de marzo) Temporada Regular : Comunicaciones 1 vs Mixco 0 (2 de abril)

: Comunicaciones 1 vs Mixco 0 (2 de abril) Temporada Regular : Mixco 2 vs Marquense 1 (7 de abril)

: Mixco 2 vs Marquense 1 (7 de abril) Temporada Regular : Mixco 3 vs Xelajú 1 (11 de abril)

: Mixco 3 vs Xelajú 1 (11 de abril) Temporada Regular : Mixco 4 vs Aurora FC 0 (19 de abril)

: Mixco 4 vs Aurora FC 0 (19 de abril) Temporada Regular : Mictlán 2 vs Mixco 2 (16 de abril)

: Mictlán 2 vs Mixco 2 (16 de abril) Temporada Regular : Municipal 3 vs Mixco 0 (26 de abril)

: Municipal 3 vs Mixco 0 (26 de abril) Cuartos de Final : Cobán Imperial 2 vs Mixco 0 (29 de abril)

: Cobán Imperial 2 vs Mixco 0 (29 de abril) Cuartos de Final: Mixco 2 vs Cobán Imperial 0 (2 de mayo)

Horario Municipal y Mixco, según país