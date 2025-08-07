Municipal vs San Miguelito en vivo: sigue las acciones del partido por la Copa Centroamericana

Este partido, que dará inicio a las 20 horas, marca un hecho histórico para los escarlatas, ya que será el primero que disputen en horario nocturno en su estadio, luego de una serie de remodelaciones que incluyeron la instalación del nuevo sistema de alumbrado en el recinto, más conocido como El Trébol.

Los rojos están urgidos de una victoria frente al conjunto panameño para mantenerse con opciones de avanzar a los cuartos de final, ya que solo suman un punto tras el empate como visitantes ante Diriangén, de Nicaragua.

Diriangén lidera el grupo B con cuatro unidades, tras sorprender el miércoles por la noche al derrotar 4-2 a Herediano de Costa Rica, uno de los favoritos al título. El resultado fue considerado una de las sorpresas de la fecha.

Municipal buscará aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición para sumar sus primeros tres puntos en el certamen y mantenerse en la pelea por la clasificación.

07 de agosto 2025, 18:50h Alegría escarlata

Cientos de aficionados hacen fila para ingresar al estadio Manuel Felipe Carrera para presenciar el partido contra San Miguelito, de Panamá.

Foto Prensa Libre: Érick Ávila