Municipal vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

El cotejo entre Municipal y Xelajú, por la fecha 6 del Apertura, se jugará el próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Así llegan Municipal y Xelajú

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Apertura

Municipal logró un triunfo por 3-2 ante Malacateco. Previo a este encuentro, igualó 2 y ganó 2, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú llega con ventaja tras derrotar a Guastatoya con un marcador 5 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 4.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y fue Municipal quien ganó 1 a 0.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG – 2 PE), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (2 PG – 1 PE – 2 PP).

Stib Morales Ordóñez es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 13 5 4 1 0 4 2 Municipal 11 5 3 2 0 3 3 Aurora FC 10 5 3 1 1 2 4 Antigua GFC 9 5 3 0 2 4 6 Xelajú 7 5 2 1 2 3

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 7: vs Mictlán: 31 de agosto – 18:00 horas

Fecha 8: vs Mixco: 3 de septiembre – 19:00 horas

Fecha 9: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 7: vs Marquense: 31 de agosto – 20:00 horas

Fecha 8: vs Achuapa: 7 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 9: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Horario Municipal y Xelajú, según país