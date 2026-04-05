Municipal y Cobán Imperial igualaron sin goles en el marcador

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Municipal y Cobán Imperial igualaron sin goles en el marcador

Todo lo que dejó el duelo entre Municipal y Cobán Imperial: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Clausura.

Redacción deportes

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Cobán I. sacó un empate sin goles en el estadio Mateo Flores ante Municipal, en el juego por la fecha 18 del Clausura.

Carlos Flores se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Cobán Imperial fue importante .

También fue importante Braulio Linares. El arquero de Municipal fue fundamental.

El director técnico de Municipal, Mario Acevedo, planteó una estrategia 4-5-1 con Braulio Linares en el arco; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y José Morales en la línea defensiva; Yunior Pérez, Jonathan Franco, Erik López, Cristian Hernández y Rudy Muñoz en el medio; y Alejandro Cabeza en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Martín García se pararon con un esquema 4-4-2 con Tomás Casas bajo los tres palos; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta y Eduardo Soto en defensa; Ángel Cabrera, Byron Leal, Bryan Lemus y Steven Paredes en la mitad de cancha; y Janderson Pereira y Uri Amaral en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Mateo Flores fue Mario Escobar Toca.

Municipal visitará a Antigua GFC en la próxima jornada. Por el lado de Cobán I. jugará de local frente a Guastatoya.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 29 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 28 unidades y ocupa el tercer lugar en el torneo.

Cambios en Municipal
  • 45′ 2T – Salió Jonathan Franco por Rudy Barrientos
  • 63′ 2T – Salió Cristian Hernández por Pedro Altán
  • 79′ 2T – Salió Alejandro Cabeza por Jefry Bantes
  • 89′ 2T – Salió Erik López por Yasnier Matos
Cambios en Cobán Imperial
  • 72′ 2T – Salió Bryan Lemus por Marco Rivas
  • 88′ 2T – Salieron Steven Paredes por Carlos Flores, Ángel Cabrera por Julio Fajardo y Rudy Muñoz por César Archila
Amonestados en Cobán Imperial:
  • 7′ 1T Steven Paredes y 27′ 2T Luis De León

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