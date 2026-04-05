Municipal y Cobán Imperial igualaron sin goles en el marcador

Carlos Flores se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Cobán Imperial fue importante .
También fue importante Braulio Linares. El arquero de Municipal fue fundamental.
El director técnico de Municipal, Mario Acevedo, planteó una estrategia 4-5-1 con Braulio Linares en el arco; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y José Morales en la línea defensiva; Yunior Pérez, Jonathan Franco, Erik López, Cristian Hernández y Rudy Muñoz en el medio; y Alejandro Cabeza en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Martín García se pararon con un esquema 4-4-2 con Tomás Casas bajo los tres palos; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta y Eduardo Soto en defensa; Ángel Cabrera, Byron Leal, Bryan Lemus y Steven Paredes en la mitad de cancha; y Janderson Pereira y Uri Amaral en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Mateo Flores fue Mario Escobar Toca.
Municipal visitará a Antigua GFC en la próxima jornada. Por el lado de Cobán I. jugará de local frente a Guastatoya.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 29 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 28 unidades y ocupa el tercer lugar en el torneo.
Cambios en Municipal
- 45′ 2T – Salió Jonathan Franco por Rudy Barrientos
- 63′ 2T – Salió Cristian Hernández por Pedro Altán
- 79′ 2T – Salió Alejandro Cabeza por Jefry Bantes
- 89′ 2T – Salió Erik López por Yasnier Matos
Cambios en Cobán Imperial
- 72′ 2T – Salió Bryan Lemus por Marco Rivas
- 88′ 2T – Salieron Steven Paredes por Carlos Flores, Ángel Cabrera por Julio Fajardo y Rudy Muñoz por César Archila
Amonestados en Cobán Imperial:
- 7′ 1T Steven Paredes y 27′ 2T Luis De León