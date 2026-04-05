Municipal y Cobán Imperial igualaron sin goles en el marcador

Cobán I. sacó un empate sin goles en el estadio Mateo Flores ante Municipal, en el juego por la fecha 18 del Clausura.

Carlos Flores se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Cobán Imperial fue importante .

También fue importante Braulio Linares. El arquero de Municipal fue fundamental.

El director técnico de Municipal, Mario Acevedo, planteó una estrategia 4-5-1 con Braulio Linares en el arco; César Calderón, Nicolás Samayoa, Darwin Torres y José Morales en la línea defensiva; Yunior Pérez, Jonathan Franco, Erik López, Cristian Hernández y Rudy Muñoz en el medio; y Alejandro Cabeza en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Martín García se pararon con un esquema 4-4-2 con Tomás Casas bajo los tres palos; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta y Eduardo Soto en defensa; Ángel Cabrera, Byron Leal, Bryan Lemus y Steven Paredes en la mitad de cancha; y Janderson Pereira y Uri Amaral en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Mateo Flores fue Mario Escobar Toca.

Municipal visitará a Antigua GFC en la próxima jornada. Por el lado de Cobán I. jugará de local frente a Guastatoya.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 29 puntos y primero en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 28 unidades y ocupa el tercer lugar en el torneo.

Cambios en Municipal

45′ 2T – Salió Jonathan Franco por Rudy Barrientos

63′ 2T – Salió Cristian Hernández por Pedro Altán

79′ 2T – Salió Alejandro Cabeza por Jefry Bantes

89′ 2T – Salió Erik López por Yasnier Matos

Cambios en Cobán Imperial

72′ 2T – Salió Bryan Lemus por Marco Rivas

88′ 2T – Salieron Steven Paredes por Carlos Flores, Ángel Cabrera por Julio Fajardo y Rudy Muñoz por César Archila

Amonestados en Cobán Imperial: