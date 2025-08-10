Municipal y Comunicaciones empataron 1 a 1 en el clásico Chapin

El segundo tiempo comenzó de forma positiva para Municipal, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con Cristian Hernández al minuto 17. Comunicaciones puso la igualdad a través de un gol de Erick Lémus en el minuto 34 de la misma etapa.
La figura del encuentro fue Erick Lémus. El delantero de Comunicaciones convirtió 1 gol.
También fue clave en el estadio Manuel Felipe Carrera, Cristian Hernández. El volante de Municipal se destacó frente a Comunicaciones ya que convirtió 1 gol.
El entrenador de Municipal, Mario Acevedo, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Kenderson Navarro en el arco; José Morales, José Mena, Nicolás Samayoa y Aubrey David en la línea defensiva; John Méndez, Jonathan Franco, Rodrigo Saravia y Cristian Hernández en el medio; y Rudy Muñoz y José Martínez en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Roberto Hernández se plantaron con una estrategia 5-3-2 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Stheven Robles, José Corena, José Pinto, Ernesto Monreal y Rafael Morales en defensa; José Gálvez, Marco Domínguez y Lynner García en la mitad de cancha; y Erick Lémus y Darwin Lom en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Mario Escobar Toca.
Municipal visitará a Malacateco en la próxima jornada, mientras que Comunicaciones recibirá a Marquense en el estadio Estadio Cementos Progreso.
El local está en el tercer puesto con 8 puntos, mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.
Cambios en Municipal
- 56′ 2T – Salió Rodrigo Saravia por César Archila
- 74′ 2T – Salieron José Martínez por Eddie Hernández y Rudy Muñoz por Yunior Pérez
- 80′ 2T – Salió John Méndez por César Calderón
Amonestado en Municipal:
- 18′ 2T Cristian Hernández
Cambios en Comunicaciones
- 66′ 2T – Salieron Darwin Lom por Brian Martínez, Lynner García por Edy Palencia y Marco Domínguez por Juan Blanco
- 77′ 2T – Salió José Corena por José Contreras
- 78′ 2T – Salió Rafael Morales por Emerson Raymundo
Amonestado en Comunicaciones:
- 47′ 2T Juan Blanco