Municipal y Comunicaciones empataron 1 a 1 en el clásico Chapin

Municipal y Comunicaciones no se sacaron diferencias en su encuentro por la fecha 4, celebrado este domingo en el estadio Manuel Felipe Carrera.

El segundo tiempo comenzó de forma positiva para Municipal, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con Cristian Hernández al minuto 17. Comunicaciones puso la igualdad a través de un gol de Erick Lémus en el minuto 34 de la misma etapa.

La figura del encuentro fue Erick Lémus. El delantero de Comunicaciones convirtió 1 gol.

También fue clave en el estadio Manuel Felipe Carrera, Cristian Hernández. El volante de Municipal se destacó frente a Comunicaciones ya que convirtió 1 gol.

El entrenador de Municipal, Mario Acevedo, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Kenderson Navarro en el arco; José Morales, José Mena, Nicolás Samayoa y Aubrey David en la línea defensiva; John Méndez, Jonathan Franco, Rodrigo Saravia y Cristian Hernández en el medio; y Rudy Muñoz y José Martínez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Roberto Hernández se plantaron con una estrategia 5-3-2 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Stheven Robles, José Corena, José Pinto, Ernesto Monreal y Rafael Morales en defensa; José Gálvez, Marco Domínguez y Lynner García en la mitad de cancha; y Erick Lémus y Darwin Lom en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Mario Escobar Toca.

Municipal visitará a Malacateco en la próxima jornada, mientras que Comunicaciones recibirá a Marquense en el estadio Estadio Cementos Progreso.

El local está en el tercer puesto con 8 puntos, mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Municipal

56′ 2T – Salió Rodrigo Saravia por César Archila

74′ 2T – Salieron José Martínez por Eddie Hernández y Rudy Muñoz por Yunior Pérez

80′ 2T – Salió John Méndez por César Calderón

Amonestado en Municipal:

18′ 2T Cristian Hernández

Cambios en Comunicaciones

66′ 2T – Salieron Darwin Lom por Brian Martínez, Lynner García por Edy Palencia y Marco Domínguez por Juan Blanco

77′ 2T – Salió José Corena por José Contreras

78′ 2T – Salió Rafael Morales por Emerson Raymundo

Amonestado en Comunicaciones: